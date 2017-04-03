Menu
Outcast 2016 - 2017, season 2

Outcast 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Outcast" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Изгой» Кайл возвращается в Рим вместе с Эмбер, чтобы найти Сидни, а заодно навестить Меган и проверить ее состояние. Шеф полиции Джайлс помогает ему приспособиться к новым условиям службы. Теперь дело Кайла – бороться с уличной преступностью в Италии. Но его усилия не остаются незамеченными, и вскоре он сталкивается с новым опасным врагом. Исчезновение человека в самом центре Рима приводит героя к опасным последствиям. Меган должна столкнуться с плодами своих необдуманных действий. Преподобный Андерсон становится следующей целью неведомой силы, сводящей людей с ума.

7.3 IMDb
"Outcast" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Bad Penny
Season 2 Episode 1
3 April 2017
The Day After That
Season 2 Episode 2
10 April 2017
Not My Job to Judge
Season 2 Episode 3
17 April 2017
The One I'd Been Waiting For
Season 2 Episode 4
24 April 2017
The Common Good
Season 2 Episode 5
1 May 2017
Fireflies
Season 2 Episode 6
8 May 2017
Alone When It Comes
Season 2 Episode 7
15 May 2017
Mercy
Season 2 Episode 8
22 May 2017
This Is How It Starts
Season 2 Episode 9
29 May 2017
To the Sea
Season 2 Episode 10
5 June 2017
