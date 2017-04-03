Во 2-м сезоне сериала «Изгой» Кайл возвращается в Рим вместе с Эмбер, чтобы найти Сидни, а заодно навестить Меган и проверить ее состояние. Шеф полиции Джайлс помогает ему приспособиться к новым условиям службы. Теперь дело Кайла – бороться с уличной преступностью в Италии. Но его усилия не остаются незамеченными, и вскоре он сталкивается с новым опасным врагом. Исчезновение человека в самом центре Рима приводит героя к опасным последствиям. Меган должна столкнуться с плодами своих необдуманных действий. Преподобный Андерсон становится следующей целью неведомой силы, сводящей людей с ума.