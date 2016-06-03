В 1-м сезоне сериала «Изгой» молодой мужчина по имени Кайл живет в одиночестве, не в силах установить душевный или физический контакт ни с одним живым существом. В детстве мать била и унижала мальчика, уверяя его, что он – исчадие ада, которое необходимо очистить от греха, а в его сердце живет Сатана. Теперь Кайл неожиданно сталкивается с такой же ситуацией, но он уже не жертва, а сторонний наблюдатель. Похоже, еще один мальчик обладает некой сверхъестественной силой и страдает за этот дар. Внимательно изучая ребенка, герой начинает сомневаться в истории своей семьи. За помощью он обращается к преподобному местной церкви.