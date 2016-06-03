Menu
Outcast 2016 - 2017 season 1

Outcast season 1 poster
Outcast 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Outcast" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Изгой» молодой мужчина по имени Кайл живет в одиночестве, не в силах установить душевный или физический контакт ни с одним живым существом. В детстве мать била и унижала мальчика, уверяя его, что он – исчадие ада, которое необходимо очистить от греха, а в его сердце живет Сатана. Теперь Кайл неожиданно сталкивается с такой же ситуацией, но он уже не жертва, а сторонний наблюдатель. Похоже, еще один мальчик обладает некой сверхъестественной силой и страдает за этот дар. Внимательно изучая ребенка, герой начинает сомневаться в истории своей семьи. За помощью он обращается к преподобному местной церкви.

"Outcast" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
A Darkness Surrounds Him
Season 1 Episode 1
3 June 2016
(I Remember) When She Loved Me
Season 1 Episode 2
10 June 2016
All Alone Now
Season 1 Episode 3
17 June 2016
A Wrath Unseen
Season 1 Episode 4
24 June 2016
The Road Before Us
Season 1 Episode 5
8 July 2016
From the Shadows It Watches
Season 1 Episode 6
15 July 2016
The Damage Done
Season 1 Episode 7
22 July 2016
What Lurks Within
Season 1 Episode 8
29 July 2016
Close to Home
Season 1 Episode 9
5 August 2016
This Little Light
Season 1 Episode 10
12 August 2016
