В 1-м сезоне шоу «Дом с террасой: Токио 2019–2020» шесть незнакомых между собой людей встретятся под крышей одного дома в токийском районе Сэтагая. Девушки и парни в возрасте от 20 до 31 года будут вести свою обычную жизнь, однако с новыми соседями. Героев ждут интересные знакомства и откровенное общение, а также поиски второй половинки. Сумеют ли участники проекта установить контакт с другими? Зрителям предложена уникальная возможность понаблюдать за тем, как между совершенно разными людьми зарождаются отношения: в то время как одних ждет крепкая дружба, других – неистовая конкуренция.