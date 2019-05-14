Menu
Terrace House: Tokyo 2019-2020 (2019), season 1

Terrace House: Tokyo 2019-2020 season 1 poster
Terrace House: Tokyo 2019-2020 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 42
Runtime 28 hours 0 minute
"Terrace House: Tokyo 2019-2020" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Дом с террасой: Токио 2019–2020» шесть незнакомых между собой людей встретятся под крышей одного дома в токийском районе Сэтагая. Девушки и парни в возрасте от 20 до 31 года будут вести свою обычную жизнь, однако с новыми соседями. Героев ждут интересные знакомства и откровенное общение, а также поиски второй половинки. Сумеют ли участники проекта установить контакт с другими? Зрителям предложена уникальная возможность понаблюдать за тем, как между совершенно разными людьми зарождаются отношения: в то время как одних ждет крепкая дружба, других – неистовая конкуренция.

"Terrace House: Tokyo 2019-2020" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
We're Back in Tokyo
Season 1 Episode 1
14 May 2019
Tempura Incident
Season 1 Episode 2
21 May 2019
Dreamed of Her
Season 1 Episode 3
28 May 2019
I Want to Be a Hero
Season 1 Episode 4
4 June 2019
Reiwa!!
Season 1 Episode 5
18 June 2019
The Grass is Greener on the Other Side
Season 1 Episode 6
25 June 2019
Woman to Treat and Woman to Split the Check
Season 1 Episode 7
2 July 2019
Passive Boys
Season 1 Episode 8
9 July 2019
Girlfight
Season 1 Episode 9
23 July 2019
The Boy That Gets Treated
Season 1 Episode 10
30 July 2019
Broccoli Pasta, Carbonara-Style
Season 1 Episode 11
6 August 2019
Always Chillin'
Season 1 Episode 12
13 August 2019
All or Nothing
Season 1 Episode 13
27 August 2019
Just a Moment, Please
Season 1 Episode 14
3 September 2019
A Man's Worth Is Determined by His Job
Season 1 Episode 15
10 September 2019
Orange Flavor First Kiss
Season 1 Episode 16
17 September 2019
This Is Not a Place to Slack
Season 1 Episode 17
1 October 2019
Bros Before Hoes
Season 1 Episode 18
8 October 2019
The Stray Sheep
Season 1 Episode 19
15 October 2019
The Third Flower
Season 1 Episode 20
22 October 2019
Too Shy Girl
Season 1 Episode 21
5 November 2019
Tip Off
Season 1 Episode 22
12 November 2019
Friendship Between Men and Women
Season 1 Episode 23
19 November 2019
Pink Rose
Season 1 Episode 24
26 November 2019
The Girls Can't Do It
Season 1 Episode 25
10 December 2019
Internationalization at Once
Season 1 Episode 26
17 December 2019
I Can't Be Here
Season 1 Episode 27
24 December 2019
Starving for Affection
Season 1 Episode 28
31 December 2019
About Love
Season 1 Episode 29
14 January 2020
Not Guilty
Season 1 Episode 30
21 January 2020
Publicity Stunt
Season 1 Episode 31
28 January 2020
I Hate You
Season 1 Episode 32
4 February 2020
Half Blue
Season 1 Episode 33
18 February 2020
Case of The Bottled Beer Incident
Season 1 Episode 34
25 February 2020
The Monster in the Hallway
Season 1 Episode 35
3 March 2020
Angel
Season 1 Episode 36
10 March 2020
Another Terrace!!
Season 1 Episode 37
24 March 2020
Case of the Costume Incident
Season 1 Episode 38
31 March 2020
Always Remembered
Season 1 Episode 39
7 April 2020
Never Forgive Luigi
Season 1 Episode 40
14 April 2020
Life-Threatening Date
Season 1 Episode 41
12 May 2020
Woman Who Makes Everyone Dream
Season 1 Episode 42
19 May 2020
