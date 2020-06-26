В 1-м сезоне шоу «Двое в пути» зрители увидят любимых азиатских звезд, которые объединились для большого путешествия. Джаспер Лю и Ли Сынги отправятся навстречу приключениям и посетят несколько стран, которые находятся на одном материке, но резко отличаются друг от друга культурными особенностями. Артистам придется вместе преодолевать трудности и неловкости, которые происходят в путешествии. Молодые люди познакомятся не только с тонкостями быта в каждой стране, но и со своими фанатами. Их ждет национальная кухня, невероятный досуг, красивые виды и культовые достопримечательности.