Twogether (2020), season 1

Twogether 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Twogether" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Двое в пути» зрители увидят любимых азиатских звезд, которые объединились для большого путешествия. Джаспер Лю и Ли Сынги отправятся навстречу приключениям и посетят несколько стран, которые находятся на одном материке, но резко отличаются друг от друга культурными особенностями. Артистам придется вместе преодолевать трудности и неловкости, которые происходят в путешествии. Молодые люди познакомятся не только с тонкостями быта в каждой стране, но и со своими фанатами. Их ждет национальная кухня, невероятный досуг, красивые виды и культовые достопримечательности.

8.3 IMDb
Twogether List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 June 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 June 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 June 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 June 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 June 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 June 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 June 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 June 2020
TV series release schedule
