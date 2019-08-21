В 1-м сезоне шоу «Гипердрайв» зрители получат возможность понаблюдать за увлекательными соревнованиями стритрейсеров. Каждый из героев программы модифицировал свою машину и посвятил жизнь автомобильному спорту. Все они участвуют в гонках, которые полны неожиданных поворотов и испытаний. Дороги для этого выбраны самые экстремальные: они состоят из различных типов покрытия и изобилуют препятствиями, с которыми не каждый водитель в силах справиться. Но только не герои этого шоу. Участники полны сил и стремятся к победе, которую профессиональное жюри присудит только одному из них.