Hyperdrive (2019), season 1

Hyperdrive season 1 poster
Season premiere 21 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 50 minutes
"Hyperdrive" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Гипердрайв» зрители получат возможность понаблюдать за увлекательными соревнованиями стритрейсеров. Каждый из героев программы модифицировал свою машину и посвятил жизнь автомобильному спорту. Все они участвуют в гонках, которые полны неожиданных поворотов и испытаний. Дороги для этого выбраны самые экстремальные: они состоят из различных типов покрытия и изобилуют препятствиями, с которыми не каждый водитель в силах справиться. Но только не герои этого шоу. Участники полны сил и стремятся к победе, которую профессиональное жюри присудит только одному из них.

"Hyperdrive" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Qualifier 1: Ready to Launch
Season 1 Episode 1
21 August 2019
Qualifier 2: Roll the Dice
Season 1 Episode 2
21 August 2019
Qualifier 3: Enter the Assassin
Season 1 Episode 3
21 August 2019
Qualifier 4: Go Hard or Go Home
Season 1 Episode 4
21 August 2019
Knockout 1: Head to Head
Season 1 Episode 5
21 August 2019
Knockout 2: Checkers or Wreckers
Season 1 Episode 6
21 August 2019
Knockout 3: Track Is Hot
Season 1 Episode 7
21 August 2019
Wild Card: A Chance at Redemption
Season 1 Episode 8
21 August 2019
Semifinal: Last Chance
Season 1 Episode 9
21 August 2019
Finale: The Monster
Season 1 Episode 10
21 August 2019
