В 1-м сезоне сериала «Королева игры» в 90-е годы два молодых мужчины, Николай и Павел, решают вместе открыть собственный бизнес – отель. Неожиданно это предприятие «взлетает», и одна гостиница превращается в целую империю. Но Николай от жадности решает лишить друга его доли. Осознав, что он остался ни с чем, Павел сводит счеты с жизнью. Годы спустя любимая дочка Николая Аня начинает встречаться с красивым и заботливым парнем Сергеем. Они ровесники и, кажется, буквально созданы друг для друга. Однако взволнованный отец узнает в юноше сына своего преданного покойного друга. Видимо, Сергей решил так изощренно отомстить за отца…