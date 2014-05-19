Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Koroleva igry 2014, season 1

Koroleva igry season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Koroleva igry Seasons Season 1

Koroleva igry 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 32
Runtime 27 hours 44 minutes
"Koroleva igry" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Королева игры» в 90-е годы два молодых мужчины, Николай и Павел, решают вместе открыть собственный бизнес – отель. Неожиданно это предприятие «взлетает», и одна гостиница превращается в целую империю. Но Николай от жадности решает лишить друга его доли. Осознав, что он остался ни с чем, Павел сводит счеты с жизнью. Годы спустя любимая дочка Николая Аня начинает встречаться с красивым и заботливым парнем Сергеем. Они ровесники и, кажется, буквально созданы друг для друга. Однако взволнованный отец узнает в юноше сына своего преданного покойного друга. Видимо, Сергей решил так изощренно отомстить за отца…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Koroleva igry" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
19 May 2014
Серия 02
Season 1 Episode 2
19 May 2014
Серия 03
Season 1 Episode 3
20 May 2014
Серия 04
Season 1 Episode 4
20 May 2014
Серия 05
Season 1 Episode 5
21 May 2014
Серия 06
Season 1 Episode 6
21 May 2014
Серия 07
Season 1 Episode 7
22 May 2014
Серия 08
Season 1 Episode 8
22 May 2014
Серия 09
Season 1 Episode 9
26 May 2014
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 May 2014
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 May 2014
Серия 12
Season 1 Episode 12
27 May 2014
Серия 13
Season 1 Episode 13
28 May 2014
Серия 14
Season 1 Episode 14
28 May 2014
Серия 15
Season 1 Episode 15
29 May 2014
Серия 16
Season 1 Episode 16
29 May 2014
Серия 17
Season 1 Episode 17
2 June 2014
Серия 18
Season 1 Episode 18
2 June 2014
Серия 19
Season 1 Episode 19
3 June 2014
Серия 20
Season 1 Episode 20
3 June 2014
Серия 21
Season 1 Episode 21
4 June 2014
Серия 22
Season 1 Episode 22
4 June 2014
Серия 23
Season 1 Episode 23
5 June 2014
Серия 24
Season 1 Episode 24
5 June 2014
Серия 25
Season 1 Episode 25
9 June 2014
Серия 26
Season 1 Episode 26
9 June 2014
Серия 27
Season 1 Episode 27
10 June 2014
Серия 28
Season 1 Episode 28
10 June 2014
Серия 29
Season 1 Episode 29
11 June 2014
Серия 30
Season 1 Episode 30
11 June 2014
Серия 31
Season 1 Episode 31
12 June 2014
Серия 32
Season 1 Episode 32
12 June 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more