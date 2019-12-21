Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Komnata starinnyh klyuchej season 1 watch online

Komnata starinnyh klyuchej season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Komnata starinnyh klyuchej Seasons Season 1

Komnata starinnyh klyuchej 18+
Title Сезон 1
Season premiere 21 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Komnata starinnyh klyuchej" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Комната старинных ключей» пациенты с психологическими отклонениями и проблемами съезжаются со всей страны, чтобы побывать на сеансе у современного мэтра и волшебника. Анжей Ковальский изобрел уникальный психологический метод: он коллекционирует старинные красивые ключи и дарит им своим посетителям, чтобы они сами могли увидеть выход из своей проблемы. Эта методика принесла ему популярность и достаток, теперь герой живет в элитном поселке рядом со столицей. Но когда бесследно пропадает его эконом Анатолий, в сложной ситуации оказывается сам Анжей. Он обращается к детективам Илюшину и Бабкину.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.2 IMDb
Write review
"Komnata starinnyh klyuchej" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 December 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 December 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 December 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 December 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more