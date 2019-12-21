В 1-м сезоне сериала «Комната старинных ключей» пациенты с психологическими отклонениями и проблемами съезжаются со всей страны, чтобы побывать на сеансе у современного мэтра и волшебника. Анжей Ковальский изобрел уникальный психологический метод: он коллекционирует старинные красивые ключи и дарит им своим посетителям, чтобы они сами могли увидеть выход из своей проблемы. Эта методика принесла ему популярность и достаток, теперь герой живет в элитном поселке рядом со столицей. Но когда бесследно пропадает его эконом Анатолий, в сложной ситуации оказывается сам Анжей. Он обращается к детективам Илюшину и Бабкину.