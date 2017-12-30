В 1-м сезоне сериала «Когда папа Дед Мороз» молодой мужчина по имени Юрий соглашается подработать Дедом Морозом. Его друг Денис, который промышляет этим актерским ремеслом уже не первый год, никак не может выйти на смену, а ребятишки на елке ждут бородатого волшебника. Юра никогда не отличался особым артистизмом, поэтому он сомневается, но все же решает помочь. Но неожиданно «спокойная и непыльная работа» оборачивается целой чередой неприятностей и приключений. Благо рядом оказывается очаровательная Снегурочка Вика, которая всегда подскажет «дедушке», как ему поступить. Между ними сразу возникает искра.