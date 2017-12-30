Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kogda papa Ded Moroz 2017, season 1

Kogda papa Ded Moroz season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kogda papa Ded Moroz Seasons Season 1

Kogda papa Ded Moroz 18+
Title Сезон 1
Season premiere 30 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Kogda papa Ded Moroz" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Когда папа Дед Мороз» молодой мужчина по имени Юрий соглашается подработать Дедом Морозом. Его друг Денис, который промышляет этим актерским ремеслом уже не первый год, никак не может выйти на смену, а ребятишки на елке ждут бородатого волшебника. Юра никогда не отличался особым артистизмом, поэтому он сомневается, но все же решает помочь. Но неожиданно «спокойная и непыльная работа» оборачивается целой чередой неприятностей и приключений. Благо рядом оказывается очаровательная Снегурочка Вика, которая всегда подскажет «дедушке», как ему поступить. Между ними сразу возникает искра.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Kogda papa Ded Moroz" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 December 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 December 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 December 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more