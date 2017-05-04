Menu
Torpederna 2014 - 2017, season 2

Season premiere 4 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Torpederna" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Торпеды» Сонни обещает Камилле посетить одну из ее лекций, чтобы вернуть взаимопонимание в их паре. Но в это время он получает новую наводку. Вместе с Нимой они должны урегулировать спор о незаконной покупке огнестрельного оружия. Когда Нима узнает, для чего предназначено это оружие, миссия летит к чертям. Кроме того, Сонни и его ребята в деталях планируют ограбление бронированного автомобиля. Однако Камилла не сводит глаз со своего подозрительного избранника и, чтобы отвлечь его от опасного бизнеса, приглашает мужчину в спа-салон. Сонни приходится импровизировать, чтобы план не провалился.

Series rating

7.6 IMDb
"Torpederna" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 2 Episode 1
4 May 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
11 May 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
18 May 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
25 May 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
1 June 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
8 June 2017
