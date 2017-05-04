Во 2-м сезоне сериала «Торпеды» Сонни обещает Камилле посетить одну из ее лекций, чтобы вернуть взаимопонимание в их паре. Но в это время он получает новую наводку. Вместе с Нимой они должны урегулировать спор о незаконной покупке огнестрельного оружия. Когда Нима узнает, для чего предназначено это оружие, миссия летит к чертям. Кроме того, Сонни и его ребята в деталях планируют ограбление бронированного автомобиля. Однако Камилла не сводит глаз со своего подозрительного избранника и, чтобы отвлечь его от опасного бизнеса, приглашает мужчину в спа-салон. Сонни приходится импровизировать, чтобы план не провалился.