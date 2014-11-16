В 1-м сезоне сериала «Торпеды» мужчина по имени Сонни выходит на свободу после шести лет, проведенных за решеткой. Выясняется, что в тюрьме он познакомился с одной из социальных работников и безумно в нее влюбился. Камилла отвечает ему взаимностью, несмотря на его непростое криминальное прошлое. Она предлагает начать жить вместе, и пара покупает дом. Но проблемы сыплются на их головы одна за другой. То Сонни не принимают на работу из-за судимости, то сбережения заканчиваются, то родители Камиллы узнают о прошлом ее избранника. В довершение ко всему, на пороге появляется человек, о котором Сонни предпочел бы навсегда забыть.