Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Torpederna 2014 - 2017 season 1

Torpederna season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Torpederna Seasons Season 1

Torpederna
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Torpederna" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Торпеды» мужчина по имени Сонни выходит на свободу после шести лет, проведенных за решеткой. Выясняется, что в тюрьме он познакомился с одной из социальных работников и безумно в нее влюбился. Камилла отвечает ему взаимностью, несмотря на его непростое криминальное прошлое. Она предлагает начать жить вместе, и пара покупает дом. Но проблемы сыплются на их головы одна за другой. То Сонни не принимают на работу из-за судимости, то сбережения заканчиваются, то родители Камиллы узнают о прошлом ее избранника. В довершение ко всему, на пороге появляется человек, о котором Сонни предпочел бы навсегда забыть.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Torpederna" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 November 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 November 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 November 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 December 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 December 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 December 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more