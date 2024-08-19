Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Poka ne rodila 2024, season 1

Poka ne rodila season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Poka ne rodila Seasons Season 1

Poka ne rodila 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 24 minutes
"Poka ne rodila" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пока не родила» Кире всего 18 лет, но судьба уже ставит перед ней непростые задачи. Девушке срочно надо собрать большую сумму денег, чтобы не лишиться квартиры. Она решается сделать ЭКО и стать суррогатной матерью. Но ей подсаживают эмбрион не той супружеской пары. Кира не знает, что ей делать – избавиться от беременности или родить? Ведь появление на свет ребенка поставит крест на ее обычной жизни и мечте стать художницей. Меркантильная мать Киры видит в беременности способ заработка и хочет выманить у состоятельных биологических родителей крупную сумму. А эта самая пара тем временем навязывает Кире свои условия...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5 IMDb
Write review
Poka ne rodila List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 August 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 August 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 August 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 August 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 August 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 August 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 August 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 August 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 August 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 August 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 August 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
27 August 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
28 August 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
28 August 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
29 August 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
29 August 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more