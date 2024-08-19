В 1-м сезоне сериала «Пока не родила» Кире всего 18 лет, но судьба уже ставит перед ней непростые задачи. Девушке срочно надо собрать большую сумму денег, чтобы не лишиться квартиры. Она решается сделать ЭКО и стать суррогатной матерью. Но ей подсаживают эмбрион не той супружеской пары. Кира не знает, что ей делать – избавиться от беременности или родить? Ведь появление на свет ребенка поставит крест на ее обычной жизни и мечте стать художницей. Меркантильная мать Киры видит в беременности способ заработка и хочет выманить у состоятельных биологических родителей крупную сумму. А эта самая пара тем временем навязывает Кире свои условия...