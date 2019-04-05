Menu
Störst av Allt 2019, season 1

Störst av Allt season 1 poster
Störst av Allt 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Störst av Allt" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Зыбучие пески» старшеклассница из элитной шведской школы по имени Майя Норберг получает обвинение в шокирующем убийстве. Накануне кто-то врывается в ее школу с оружием и стреляет во всех встречных учеников и педагогов. Один человек погибает, но почему-то никто из пострадавших не может точно определить нападавшего. Однако наибольшее количество улик указывает на Майю, ведь у нее у раньше были проблемы с учебой и законом. Девушке предстоит пережить продолжительный суд, где присяжные решат, является ли она малолетней преступницей, или же одной из случайных жертв.

7.4 IMDb
"Störst av Allt" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Maja
Season 1 Episode 1
5 April 2019
Custody
Season 1 Episode 2
5 April 2019
The Funeral
Season 1 Episode 3
5 April 2019
The Reconstruction
Season 1 Episode 4
5 April 2019
The Trial
Season 1 Episode 5
5 April 2019
The Witnesses
Season 1 Episode 6
5 April 2019
