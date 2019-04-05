В 1-м сезоне сериала «Зыбучие пески» старшеклассница из элитной шведской школы по имени Майя Норберг получает обвинение в шокирующем убийстве. Накануне кто-то врывается в ее школу с оружием и стреляет во всех встречных учеников и педагогов. Один человек погибает, но почему-то никто из пострадавших не может точно определить нападавшего. Однако наибольшее количество улик указывает на Майю, ведь у нее у раньше были проблемы с учебой и законом. Девушке предстоит пережить продолжительный суд, где присяжные решат, является ли она малолетней преступницей, или же одной из случайных жертв.