Svideteli 2017 - 2018, season 2

Svideteli season 2 poster
Svideteli 16+
Title Сезон 2
Season premiere 13 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 80
Runtime 61 hours 20 minutes
"Svideteli" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Свидетели» продолжается история полковника следственно-аналитического управления Андрея Громова и его подчиненных. Они по-прежнему ежедневно рискуют собственными жизнями, чтобы добиться справедливости и упрятать за решетку тех, кто несет ответственность за самые страшные преступления. Громов внимательно наблюдает за каждым из своих сотрудников, чтобы использовать их способности по максимуму. Некоторые агенты даже вынуждены переквалифицироваться. Например, специалист в области психологии Маргарита Корецкая теперь входит в состав оперативной команды САУ.

"Svideteli" season 2 list of episodes. TV series release schedule
81 Как денди лондонский одет
Season 2 Episode 1
13 November 2017
82 Икра
Season 2 Episode 2
14 November 2017
83 Земля
Season 2 Episode 3
15 November 2017
84 Мажоры
Season 2 Episode 4
16 November 2017
85 Килька
Season 2 Episode 5
17 November 2017
86 Это честно. Это про меня
Season 2 Episode 6
20 November 2017
87 Футболист
Season 2 Episode 7
21 November 2017
88 Садистка
Season 2 Episode 8
22 November 2017
89 Мститель
Season 2 Episode 9
23 November 2017
90 Тёмная история
Season 2 Episode 10
24 November 2017
91 Смертельная отсрочка
Season 2 Episode 11
27 November 2017
92 Лифт на эшафот
Season 2 Episode 12
28 November 2017
93 Золотая рыбка
Season 2 Episode 13
29 November 2017
94 Звёздный час
Season 2 Episode 14
30 November 2017
95 Элвис покинул здание
Season 2 Episode 15
1 December 2017
96 Двоеженец
Season 2 Episode 16
4 December 2017
97 Кровавая свадьба
Season 2 Episode 17
5 December 2017
98 Бассейн, или Концы в воду
Season 2 Episode 18
6 December 2017
99 Всадник без головы
Season 2 Episode 19
7 December 2017
100 Градообразующее предприятие
Season 2 Episode 20
8 December 2017
101 Пансионат
Season 2 Episode 21
11 December 2017
102 Шизофрения
Season 2 Episode 22
12 December 2017
103 Злая шутка
Season 2 Episode 23
13 December 2017
104 Хочу к маме
Season 2 Episode 24
14 December 2017
105 Сваха
Season 2 Episode 25
15 December 2017
106 Клетка для Золушки
Season 2 Episode 26
18 December 2017
107 Родня
Season 2 Episode 27
19 December 2017
108 Доченька моя
Season 2 Episode 28
20 December 2017
109 Единственный
Season 2 Episode 29
21 December 2017
110 Волчья ягода
Season 2 Episode 30
22 December 2017
111 Идеальный мужчина
Season 2 Episode 31
3 July 2018
112 Юный химик
Season 2 Episode 32
4 July 2018
113 Ненужный муж
Season 2 Episode 33
5 July 2018
114 Призрак старого театра
Season 2 Episode 34
6 July 2018
115 Романэ бахт
Season 2 Episode 35
9 July 2018
116 Жиголо
Season 2 Episode 36
10 July 2018
117 Семейный портрет на фоне убийства
Season 2 Episode 37
11 July 2018
118 Аргентинское танго
Season 2 Episode 38
12 July 2018
119 Заклятые сёстры
Season 2 Episode 39
16 July 2018
120 Последний урок
Season 2 Episode 40
16 July 2018
121 Милосердие
Season 2 Episode 41
17 July 2018
122 Если друг оказался вдруг…
Season 2 Episode 42
17 July 2018
123 Иллюзия
Season 2 Episode 43
18 July 2018
124 Цирк уехал
Season 2 Episode 44
18 July 2018
125 Двойная подстава
Season 2 Episode 45
19 July 2018
126 Человек с косой
Season 2 Episode 46
19 July 2018
127 Тени прошлого
Season 2 Episode 47
23 July 2018
128 Великолепная четвёрка
Season 2 Episode 48
23 July 2018
129 Банный день
Season 2 Episode 49
24 July 2018
130 Казни языческие
Season 2 Episode 50
24 July 2018
131 Карл у Клары...
Season 2 Episode 51
25 July 2018
132 Прощальный фейерверк
Season 2 Episode 52
25 July 2018
133 Чужая жизнь
Season 2 Episode 53
26 July 2018
134 Коса на камень
Season 2 Episode 54
26 July 2018
135 Предел прочности
Season 2 Episode 55
27 July 2018
136 Бабочки в голове
Season 2 Episode 56
27 July 2018
137 Крайний прыжок
Season 2 Episode 57
30 July 2018
138 Железная леди
Season 2 Episode 58
30 July 2018
139 Взрыв
Season 2 Episode 59
31 July 2018
140 Любой ценой
Season 2 Episode 60
31 July 2018
141 Маскарад
Season 2 Episode 61
1 August 2018
142 Реквием
Season 2 Episode 62
1 August 2018
143 Старший брат
Season 2 Episode 63
2 August 2018
144 Незримые связи
Season 2 Episode 64
2 August 2018
145 Рокировочка
Season 2 Episode 65
3 August 2018
146 Галлюцинация
Season 2 Episode 66
3 August 2018
147 Всё не так
Season 2 Episode 67
6 August 2018
148 Между небом и землёй
Season 2 Episode 68
6 August 2018
149 Убей или умри!
Season 2 Episode 69
7 August 2018
150 Холодное сердце
Season 2 Episode 70
7 August 2018
151 Газовая удавка
Season 2 Episode 71
8 August 2018
152 Заброшка
Season 2 Episode 72
8 August 2018
153 Друзья детства
Season 2 Episode 73
9 August 2018
154 Мёртвая петля
Season 2 Episode 74
9 August 2018
155 Денежное дело
Season 2 Episode 75
10 August 2018
156 Долгая память
Season 2 Episode 76
10 August 2018
157 Если тебя не будет
Season 2 Episode 77
13 August 2018
158 Поджог
Season 2 Episode 78
13 August 2018
159 Честь
Season 2 Episode 79
14 August 2018
160 В яблочко!
Season 2 Episode 80
14 August 2018
