Во 2-м сезоне сериала «Свидетели» продолжается история полковника следственно-аналитического управления Андрея Громова и его подчиненных. Они по-прежнему ежедневно рискуют собственными жизнями, чтобы добиться справедливости и упрятать за решетку тех, кто несет ответственность за самые страшные преступления. Громов внимательно наблюдает за каждым из своих сотрудников, чтобы использовать их способности по максимуму. Некоторые агенты даже вынуждены переквалифицироваться. Например, специалист в области психологии Маргарита Корецкая теперь входит в состав оперативной команды САУ.