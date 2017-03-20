В 1-м сезоне сериала «Свидетели» во главе следственно-аналитического управления стоит полковник Андрей Громов. Вместе со своими коллегами он расследует самые запутанные дела, связанные с нарушением закона. В доме за городом обнаруживается тело генерала Виктора Кравченко. Его супруга Елена признается, что лишила жизни своего мужа, одержимая ревностью. Однако Громов подвергает сомнению ее признание. Криминальная экспертиза подтверждает, что женщина не имеет никакого отношения к смерти своего супруга. Тем временем выясняется, что кто-то похитил сына Карецкой из лагеря. Громов готов сделать все, чтобы помочь коллеге.