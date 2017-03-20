Menu
Svideteli 2017 - 2018 season 1

Season premiere 20 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 80
Runtime 61 hours 20 minutes
"Svideteli" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Свидетели» во главе следственно-аналитического управления стоит полковник Андрей Громов. Вместе со своими коллегами он расследует самые запутанные дела, связанные с нарушением закона. В доме за городом обнаруживается тело генерала Виктора Кравченко. Его супруга Елена признается, что лишила жизни своего мужа, одержимая ревностью. Однако Громов подвергает сомнению ее признание. Криминальная экспертиза подтверждает, что женщина не имеет никакого отношения к смерти своего супруга. Тем временем выясняется, что кто-то похитил сына Карецкой из лагеря. Громов готов сделать все, чтобы помочь коллеге.

7.2 IMDb
"Svideteli" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Заложник 1
Season 1 Episode 1
20 March 2017
Заложник 2
Season 1 Episode 2
20 March 2017
Заложник 3
Season 1 Episode 3
21 March 2017
Заложник 4
Season 1 Episode 4
21 March 2017
Первая любовь
Season 1 Episode 5
22 March 2017
Ошибка домушников
Season 1 Episode 6
22 March 2017
Внутри волка
Season 1 Episode 7
23 March 2017
Сага
Season 1 Episode 8
23 March 2017
Марьиванна
Season 1 Episode 9
24 March 2017
Игра в четыре руки
Season 1 Episode 10
24 March 2017
Орёл-Решка
Season 1 Episode 11
24 March 2017
Шантаж
Season 1 Episode 12
24 March 2017
В одну воронку
Season 1 Episode 13
27 March 2017
Партнёры
Season 1 Episode 14
27 March 2017
Пиковые дамы
Season 1 Episode 15
28 March 2017
Профессия - смерть
Season 1 Episode 16
28 March 2017
Чемодан-вокзал
Season 1 Episode 17
29 March 2017
Маски-шоу
Season 1 Episode 18
29 March 2017
Человек-пазл
Season 1 Episode 19
30 March 2017
Дорогая киска
Season 1 Episode 20
30 March 2017
Наследники
Season 1 Episode 21
29 May 2017
Беспредельщики
Season 1 Episode 22
29 May 2017
Все мужики сво...
Season 1 Episode 23
30 May 2017
Крупная рыба
Season 1 Episode 24
30 May 2017
Собачье дело
Season 1 Episode 25
31 May 2017
Чужие окна
Season 1 Episode 26
31 May 2017
Баллада о доблестном рыцаре
Season 1 Episode 27
1 June 2017
Рекламная акция
Season 1 Episode 28
1 June 2017
Охота на лис
Season 1 Episode 29
2 June 2017
Яблоко от яблони
Season 1 Episode 30
2 June 2017
Не обещайте девам юным
Season 1 Episode 31
5 June 2017
Меж двух огней
Season 1 Episode 32
5 June 2017
Последний призрак войны
Season 1 Episode 33
6 June 2017
Дед Мороз
Season 1 Episode 34
6 June 2017
Колдовские войны
Season 1 Episode 35
7 June 2017
Любимая девочка
Season 1 Episode 36
7 June 2017
Стриптиз на перекрёстке
Season 1 Episode 37
8 June 2017
Сёстры
Season 1 Episode 38
8 June 2017
Сладкая смерть
Season 1 Episode 39
9 June 2017
Сгоревшие во тьме
Season 1 Episode 40
9 June 2017
Близкие контакты
Season 1 Episode 41
13 June 2017
Дополненная реальность
Season 1 Episode 42
13 June 2017
Невесёлая вдова
Season 1 Episode 43
14 June 2017
Кровавые деньги
Season 1 Episode 44
14 June 2017
Последняя вечеринка
Season 1 Episode 45
16 June 2017
Лобовой удар
Season 1 Episode 46
16 June 2017
Дорога домой
Season 1 Episode 47
19 June 2017
Судья
Season 1 Episode 48
19 June 2017
Огненная колесница
Season 1 Episode 49
20 June 2017
Вечеринка с сюрпризом
Season 1 Episode 50
20 June 2017
Малыши
Season 1 Episode 51
21 June 2017
Девушка с прошлым
Season 1 Episode 52
21 June 2017
Киднеппинг
Season 1 Episode 53
22 June 2017
Корпорация монстра
Season 1 Episode 54
22 June 2017
План "Б"
Season 1 Episode 55
23 June 2017
Картина маслом
Season 1 Episode 56
23 June 2017
Бойся, я всегда с тобой!
Season 1 Episode 57
26 June 2017
Плохие деньги
Season 1 Episode 58
26 June 2017
Личное дело
Season 1 Episode 59
27 June 2017
Туфли для Золушки
Season 1 Episode 60
28 June 2017
Любящая и любимая
Season 1 Episode 61
29 June 2017
Леопард на верёвочке
Season 1 Episode 62
30 June 2017
Договорщики
Season 1 Episode 63
3 July 2017
Мальчишник
Season 1 Episode 64
4 July 2017
Родители
Season 1 Episode 65
5 July 2017
Золотой ключик
Season 1 Episode 66
6 July 2017
Наряд вне очереди
Season 1 Episode 67
10 July 2017
Смертельный долг
Season 1 Episode 68
10 July 2017
Наваждение
Season 1 Episode 69
11 July 2017
Не было бы счастья...
Season 1 Episode 70
11 July 2017
Железное алиби
Season 1 Episode 71
12 July 2017
Медальон
Season 1 Episode 72
12 July 2017
Отец семейства
Season 1 Episode 73
13 July 2017
Розыгрыш
Season 1 Episode 74
13 July 2017
Зло вернётся
Season 1 Episode 75
17 July 2017
Предатели
Season 1 Episode 76
18 July 2017
Бой без правил
Season 1 Episode 77
19 July 2017
Грехи отца
Season 1 Episode 78
20 July 2017
Фехтовальщики
Season 1 Episode 79
24 July 2017
Вверх по лестнице, ведущей вниз
Season 1 Episode 80
25 July 2017
