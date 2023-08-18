В 1-м сезоне сериала «Невезение» Виктория и Хулио не встречались 10 лет. В то время финансовый скандал, в котором были замешаны их родители, привел к разрушительным последствиям для состоятельных латиноамериканских семей. У героев были тяжелые финансовые времена, они пережили социальное изгнание и едва сводили концы с концами. Умные, воспитанные и образованные молодые люди пришли к одному и тому же решению: единственный выход из этой ситуации — отказаться от прошлой личности и искать лучшего будущего. Проблема в том, что оба выбрали одну и ту же добычу. Но ни один из них не ожидал, что судьба снова сведет их вместе...