Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mala Fortuna 2023, season 1

Mala Fortuna season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mala Fortuna Seasons Season 1

Mala Fortuna
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Mala Fortuna" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Невезение» Виктория и Хулио не встречались 10 лет. В то время финансовый скандал, в котором были замешаны их родители, привел к разрушительным последствиям для состоятельных латиноамериканских семей. У героев были тяжелые финансовые времена, они пережили социальное изгнание и едва сводили концы с концами. Умные, воспитанные и образованные молодые люди пришли к одному и тому же решению: единственный выход из этой ситуации — отказаться от прошлой личности и искать лучшего будущего. Проблема в том, что оба выбрали одну и ту же добычу. Но ни один из них не ожидал, что судьба снова сведет их вместе...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
Write review
Mala Fortuna List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more