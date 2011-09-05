Menu
Gluhar. Vozvrashchenie 2008 - 2011, season 1

Gluhar. Vozvrashchenie season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gluhar. Vozvrashchenie Seasons Season 1

Gluhar. Vozvrashchenie 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 64
Runtime 51 hours 12 minutes
"Gluhar. Vozvrashchenie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Глухарь. Возвращение» в центре событий оказывается Сергей Глухарев. Он стал майором и занял пост руководителя следственного отдела. Он сталкивается с целым рядом новых служебных обязанностей. Денис Антошин в это время пытается справиться с личными проблемами. Герои по-прежнему дружат и во всем поддерживают друг друга. Отношения Сергея с его руководительницей Ириной Зиминой стремительно развиваются, как и отношения Дениса и его возлюбленной Анастасии. Жизнь Коли Тарасова принимает неожиданный поворот. Руководителю СКМ Станиславу Карпову тоже есть чем удивить.

6.4 IMDb
"Gluhar. Vozvrashchenie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Пятницкий
Season 1 Episode 1
5 September 2011
Заочница
Season 1 Episode 2
5 September 2011
Семейный очаг
Season 1 Episode 3
6 September 2011
Серёжа
Season 1 Episode 4
6 September 2011
Отец
Season 1 Episode 5
7 September 2011
Все, что есть у меня
Season 1 Episode 6
7 September 2011
Амнезия
Season 1 Episode 7
8 September 2011
Нелюди
Season 1 Episode 8
8 September 2011
Шапочный разбор
Season 1 Episode 9
9 September 2011
Шпионские страсти
Season 1 Episode 10
9 September 2011
Точка зеро
Season 1 Episode 11
12 September 2011
Жуки
Season 1 Episode 12
12 September 2011
Сила есть
Season 1 Episode 13
13 September 2011
Ночные гости
Season 1 Episode 14
14 September 2011
Чёрная кошка
Season 1 Episode 15
14 September 2011
Наезд
Season 1 Episode 16
15 September 2011
Слон
Season 1 Episode 17
19 September 2011
Батарея
Season 1 Episode 18
19 September 2011
Туман
Season 1 Episode 19
20 September 2011
Спасатель
Season 1 Episode 20
20 September 2011
Запись
Season 1 Episode 21
21 September 2011
Нефть
Season 1 Episode 22
21 September 2011
Грязные деньги
Season 1 Episode 23
22 September 2011
Принцип ящерицы
Season 1 Episode 24
22 September 2011
Новая Работа
Season 1 Episode 25
26 September 2011
Никто
Season 1 Episode 26
26 September 2011
Сделка
Season 1 Episode 27
27 September 2011
Гаечка
Season 1 Episode 28
27 September 2011
Карусель
Season 1 Episode 29
28 September 2011
Грань
Season 1 Episode 30
29 September 2011
Спринт
Season 1 Episode 31
3 October 2011
Предатель
Season 1 Episode 32
3 October 2011
Золотишко
Season 1 Episode 33
4 October 2011
Преступление и наказание
Season 1 Episode 34
4 October 2011
Майские-3
Season 1 Episode 35
5 October 2011
Сирены
Season 1 Episode 36
5 October 2011
Мертвец-1
Season 1 Episode 37
6 October 2011
Мертвец-2
Season 1 Episode 38
6 October 2011
Жалоба
Season 1 Episode 39
10 October 2011
Баня
Season 1 Episode 40
10 October 2011
Скандалисты
Season 1 Episode 41
11 October 2011
Няня
Season 1 Episode 42
11 October 2011
Мечта
Season 1 Episode 43
12 October 2011
Я – табуретка
Season 1 Episode 44
12 October 2011
Присяжный
Season 1 Episode 45
13 October 2011
Война
Season 1 Episode 46
13 October 2011
Поджог
Season 1 Episode 47
14 October 2011
В огне
Season 1 Episode 48
14 October 2011
Зануда
Season 1 Episode 49
17 October 2011
Эскулап
Season 1 Episode 50
17 October 2011
Сумасшедшие деньки
Season 1 Episode 51
18 October 2011
Сокровища Тибета
Season 1 Episode 52
18 October 2011
По совести
Season 1 Episode 53
19 October 2011
Цемент
Season 1 Episode 54
20 October 2011
Офисный планктон
Season 1 Episode 55
21 October 2011
Папаша
Season 1 Episode 56
24 October 2011
Ноябрь
Season 1 Episode 57
24 October 2011
Собачник
Season 1 Episode 58
25 October 2011
Другой
Season 1 Episode 59
25 October 2011
Когтистый зверь
Season 1 Episode 60
26 October 2011
Rec
Season 1 Episode 61
26 October 2011
И.О.
Season 1 Episode 62
27 October 2011
Четвёртая власть
Season 1 Episode 63
27 October 2011
Точка
Season 1 Episode 64
28 October 2011
TV series release schedule
