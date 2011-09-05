В 1-м сезоне сериала «Глухарь. Возвращение» в центре событий оказывается Сергей Глухарев. Он стал майором и занял пост руководителя следственного отдела. Он сталкивается с целым рядом новых служебных обязанностей. Денис Антошин в это время пытается справиться с личными проблемами. Герои по-прежнему дружат и во всем поддерживают друг друга. Отношения Сергея с его руководительницей Ириной Зиминой стремительно развиваются, как и отношения Дениса и его возлюбленной Анастасии. Жизнь Коли Тарасова принимает неожиданный поворот. Руководителю СКМ Станиславу Карпову тоже есть чем удивить.