Kamigami no Asobi 2014, season 1

Season premiere 6 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Kamigami no Asobi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Игры богов» Юй Кусанаги выросла при синтоистском храме, служителем которого всю жизнь являлся ее родной отец. С детства девушка усвоила, что она должна молиться, помогать семье и прислуживать в храме. Но вся ее жизнь переворачивается, когда Юй случайно касается странного старинного меча, который откуда-то возникает в ее комнате. Меч оказывается порталом в небесную академию для молодых богов и полубогов. Гостью лично встречает царь Олимпа Зевс. Он просит ее стать живым пособием по человековедению, так как боги слишком расслабились и забыли, что они должны делать на Земле.

6.9 IMDb
"Kamigami no Asobi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Forbidden Academy
Season 1 Episode 1
6 April 2014
Beautiful Shackles
Season 1 Episode 2
13 April 2014
Sea Breeze Conflict
Season 1 Episode 3
20 April 2014
The Curse of Hades
Season 1 Episode 4
26 April 2014
The Unforgivable Heart
Season 1 Episode 5
3 May 2014
The Moonlight's Feelings
Season 1 Episode 6
10 May 2014
Promise of the Frozen Wastes
Season 1 Episode 7
17 May 2014
The Solitude of Light
Season 1 Episode 8
24 May 2014
Dark Prison of Scattered Flowers
Season 1 Episode 9
31 May 2014
Lovely and Ephemeral
Season 1 Episode 10
7 June 2014
Chains of Fate
Season 1 Episode 11
14 June 2014
Eternal Separation
Season 1 Episode 12
21 June 2014
