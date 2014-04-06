В 1-м сезоне сериала «Игры богов» Юй Кусанаги выросла при синтоистском храме, служителем которого всю жизнь являлся ее родной отец. С детства девушка усвоила, что она должна молиться, помогать семье и прислуживать в храме. Но вся ее жизнь переворачивается, когда Юй случайно касается странного старинного меча, который откуда-то возникает в ее комнате. Меч оказывается порталом в небесную академию для молодых богов и полубогов. Гостью лично встречает царь Олимпа Зевс. Он просит ее стать живым пособием по человековедению, так как боги слишком расслабились и забыли, что они должны делать на Земле.