Во 2-м сезоне сериала «Квартет Исэкай» ребята постепенно привыкают к своей новой жизни в мистической закрытой школе между их родными мирами. Таня, Коносуба, Оверлорд, Ре-Зеро и остальные ученики уже знают, что вернуться домой у них не получится до выпуска из школы, поэтому они погружаются в занятия. В остальном будни в Исэкай проходят весело и уютно, жизнь студентов легка и прекрасна, как никогда прежде. Вот только среди них впервые появляется новичок со странным именем Щит, который не готов смириться с тем, что он не может вернуться домой. Тем временем надвигается пора промежуточных экзаменов.