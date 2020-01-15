Menu
Isekai Quartet 2019 - 2025 season 2

Isekai Quartet season 2 poster
Season premiere 15 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 2 hours 24 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Квартет Исэкай» ребята постепенно привыкают к своей новой жизни в мистической закрытой школе между их родными мирами. Таня, Коносуба, Оверлорд, Ре-Зеро и остальные ученики уже знают, что вернуться домой у них не получится до выпуска из школы, поэтому они погружаются в занятия. В остальном будни в Исэкай проходят весело и уютно, жизнь студентов легка и прекрасна, как никогда прежде. Вот только среди них впервые появляется новичок со странным именем Щит, который не готов смириться с тем, что он не может вернуться домой. Тем временем надвигается пора промежуточных экзаменов.

6.9 IMDb
Join the Fight! Transfer Student
Season 2 Episode 1
15 January 2020
Sneak In! The Principal's Office
Season 2 Episode 2
22 January 2020
Uh-Oh! Detention!
Season 2 Episode 3
29 January 2020
Pinch! Test of Learning
Season 2 Episode 4
5 February 2020
Work Hard! Valentine's Day
Season 2 Episode 5
12 February 2020
Clash! Dodgeball
Season 2 Episode 6
19 February 2020
Excitement! Physicals Day
Season 2 Episode 7
26 February 2020
Challenge! Part-Time Job
Season 2 Episode 8
4 March 2020
Investigate! First Errand
Season 2 Episode 9
11 March 2020
Rise Up! School Festival
Season 2 Episode 10
18 March 2020
It Begins! School Festival
Season 2 Episode 11
25 March 2020
The Show Begins! Showtime
Season 2 Episode 12
1 April 2020
