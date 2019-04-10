Menu
Isekai Quartet 2019 - 2020 season 1

Season premiere 10 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 2 hours 24 minutes
В 1-м сезоне сериала «Квартет Исэкай» девушка по имени Таня находит на улице загадочную красную кнопку, которой прежде не было на этом месте. Из любопытства она нажимает ее и внезапно «проваливается» в другое измерение. Героиня оказывается в загадочной закрытой академии, где подростков удерживают насильно, пока они не усвоят урок и не выпустятся из старшего класса. Вместе с ней в ловушку попадают еще несколько парней и девушек. Выясняется, что все они перенеслись из разных миров и у каждого была та или иная скрытая причина оказаться здесь. Чтобы выбраться, ребята должны разобраться, кто и зачем привел их сюда.

6.9 IMDb
Season 1
Season 2
Come Together! Quartet
Season 1 Episode 1
10 April 2019
Tension! Introductions
Season 1 Episode 2
17 April 2019
Deadlock! Classmates
Season 1 Episode 3
24 April 2019
Encounter! Classmates
Season 1 Episode 4
1 May 2019
Explosion! Talent Show
Season 1 Episode 5
8 May 2019
Decision! Class Rep
Season 1 Episode 6
15 May 2019
Carry Out! Class Rep
Season 1 Episode 7
22 May 2019
Prepare! Field Trip
Season 1 Episode 8
29 May 2019
Enjoy! Field Trip
Season 1 Episode 9
5 June 2019
Join In! Rivals
Season 1 Episode 10
12 June 2019
Work Together! Field Day
Season 1 Episode 11
19 June 2019
Band Together! Quartet
Season 1 Episode 12
26 June 2019
