В 1-м сезоне сериала «Квартет Исэкай» девушка по имени Таня находит на улице загадочную красную кнопку, которой прежде не было на этом месте. Из любопытства она нажимает ее и внезапно «проваливается» в другое измерение. Героиня оказывается в загадочной закрытой академии, где подростков удерживают насильно, пока они не усвоят урок и не выпустятся из старшего класса. Вместе с ней в ловушку попадают еще несколько парней и девушек. Выясняется, что все они перенеслись из разных миров и у каждого была та или иная скрытая причина оказаться здесь. Чтобы выбраться, ребята должны разобраться, кто и зачем привел их сюда.