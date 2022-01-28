В 1-м сезоне шоу «Любопытно с Джонатаном Ван Нессом» полюбившийся зрителям по всему миру ведущий расскажет о совершенно разных явлениях. Прежде всего, он захочет посмотреть в лицо своему самому большому страху — насекомым. Джонатан не только изучит все многообразие этого класса, но и попробует на вкус некоторых его представителей. Не обойдется и без приятных моментов: поклонник сладких снеков, Ван Несс отправится на знаменитую кондитерскую фабрику, чтобы полакомиться местной продукцией. А эксперты расскажут, откуда берется любовь к сладостям и каким образом она влияет на организм.