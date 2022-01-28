Menu
Getting Curious with Jonathan Van Ness (2022), season 1

Getting Curious with Jonathan Van Ness

Getting Curious with Jonathan Van Ness 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 36 minutes
"Getting Curious with Jonathan Van Ness" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Любопытно с Джонатаном Ван Нессом» полюбившийся зрителям по всему миру ведущий расскажет о совершенно разных явлениях. Прежде всего, он захочет посмотреть в лицо своему самому большому страху — насекомым. Джонатан не только изучит все многообразие этого класса, но и попробует на вкус некоторых его представителей. Не обойдется и без приятных моментов: поклонник сладких снеков, Ван Несс отправится на знаменитую кондитерскую фабрику, чтобы полакомиться местной продукцией. А эксперты расскажут, откуда берется любовь к сладостям и каким образом она влияет на организм.

TV Show rating

7 IMDb
Getting Curious with Jonathan Van Ness List of episodes
Season 1
Are Bugs Gorgeous or Gross?
Season 1 Episode 1
28 January 2022
Why Is Hair So Major?
Season 1 Episode 2
28 January 2022
Can We Say Bye-Bye to the Binary?
Season 1 Episode 3
28 January 2022
Why Do I Love Snacks So Much?
Season 1 Episode 4
28 January 2022
Why Don't You Love Figure Skating as Much as I Do?
Season 1 Episode 5
28 January 2022
Are Skyscrapers Huge Divas?
Season 1 Episode 6
28 January 2022
