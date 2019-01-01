Menu
Tidying Up with Marie Kondo (2019), season 1

Tidying Up with Marie Kondo season 1 poster
Tidying Up with Marie Kondo 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Tidying Up with Marie Kondo" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Магическая уборка с Мари Кондо», который вышел на платформе Netflix, экспертка по уборке поможет людям грамотно организовать личное пространство. Герои программы — обычные люди, которые не в силах справиться с беспорядком и лишними вещами. Среди них: семья, живущая в маленькой квартире, женщина, пытающаяся вернуться к жизни после смерти мужа, молодожены, ожидающие пополнения в семействе. Мари Кондо научит участников упорядочивать имущество, избавляться от бесполезных вещей и поддерживать пространство в чистоте. Благодаря ее особому подходу к уборке каждое жилище превратится в дом мечты.

6.6 IMDb
"Tidying Up with Marie Kondo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Tidying with Toddlers
Season 1 Episode 1
1 January 2019
Empty Nesters
Season 1 Episode 2
1 January 2019
The Downsizers
Season 1 Episode 3
1 January 2019
Sparking Joy After a Loss
Season 1 Episode 4
1 January 2019
From Students to Improvements
Season 1 Episode 5
1 January 2019
Breaking Free from a Mountain of Stuff
Season 1 Episode 6
1 January 2019
Making Room for Baby
Season 1 Episode 7
1 January 2019
When Two (Messes) Become One
Season 1 Episode 8
1 January 2019
