В 1-м сезоне шоу «Магическая уборка с Мари Кондо», который вышел на платформе Netflix, экспертка по уборке поможет людям грамотно организовать личное пространство. Герои программы — обычные люди, которые не в силах справиться с беспорядком и лишними вещами. Среди них: семья, живущая в маленькой квартире, женщина, пытающаяся вернуться к жизни после смерти мужа, молодожены, ожидающие пополнения в семействе. Мари Кондо научит участников упорядочивать имущество, избавляться от бесполезных вещей и поддерживать пространство в чистоте. Благодаря ее особому подходу к уборке каждое жилище превратится в дом мечты.