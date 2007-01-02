В 1-м сезоне сериала «Желтая пресса» в центре событий оказывается молодая и амбициозная женщина по имени Люси Спиллер. Она работает главным редактором сразу в двух влиятельных журналах Голливуда. Один из них – Now – это уважаемое и качественное издание, журналисты которого много раз перепроверяют информацию и никогда не ввязываются в скандалы. Но вот второе – Dirt – самая настоящая желтая пресса, таблоид, публикующий самые грязные подробности личной жизни звезд и самые скандальные сплетни. У Люси есть лишь один близкий друг – фотограф Дон. Вскоре на горизонте появляется новая «жертва» журналистки – актер Холт Макларен.