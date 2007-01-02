Menu
Dirt 2007 - 2008 season 1

Dirt 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 January 2007
Production year 2007
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Dirt" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Желтая пресса» в центре событий оказывается молодая и амбициозная женщина по имени Люси Спиллер. Она работает главным редактором сразу в двух влиятельных журналах Голливуда. Один из них – Now – это уважаемое и качественное издание, журналисты которого много раз перепроверяют информацию и никогда не ввязываются в скандалы. Но вот второе – Dirt – самая настоящая желтая пресса, таблоид, публикующий самые грязные подробности личной жизни звезд и самые скандальные сплетни. У Люси есть лишь один близкий друг – фотограф Дон. Вскоре на горизонте появляется новая «жертва» журналистки – актер Холт Макларен.

6.9 IMDb
"Dirt" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
2 January 2007
Blogan
Season 1 Episode 2
9 January 2007
Ovophagy
Season 1 Episode 3
16 January 2007
What to Expect When You're Expecting
Season 1 Episode 4
23 January 2007
You Don't Know Jack
Season 1 Episode 5
30 January 2007
The Secret Life of Altar Girls
Season 1 Episode 6
6 February 2007
Come Together
Season 1 Episode 7
13 February 2007
The Thing Under the Bed
Season 1 Episode 8
20 February 2007
This is Not Your Father's Hostage Situation
Season 1 Episode 9
27 February 2007
The Sexxx Issue
Season 1 Episode 10
6 March 2007
Pap Smeared
Season 1 Episode 11
13 March 2007
Caught on Tape
Season 1 Episode 12
20 March 2007
Ita Missa Est
Season 1 Episode 13
27 March 2007
