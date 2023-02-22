Menu
Tríada 2023, season 1

Tríada 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Три жизни» в жизни криминалиста Ребекки все шло своим чередом. Она посвящала много времени работе и сосредотачивалась на новых расследованиях. Ситуация изменилась после того, как однажды главная героиня повстречала погибающую женщину. Непостижимым образом незнакомка знала, как зовут Бекку. Но самым пугающим и невероятным было то, что она оказалась похожа на саму сыщицу как две капли воды. Результаты генетической экспертизы заставляют мать Бекки признаться во всем. Так Ребекка выяснила, что многого не знала о своем прошлом. Оказывается, помимо умершей девушки у нее есть еще одна сестра-близнец.

Tríada List of episodes TV series release schedule
Season 1
33 x 3
Season 1 Episode 1
22 February 2023
Cóctel molotov
Season 1 Episode 2
22 February 2023
Olimpia Mens' Club
Season 1 Episode 3
22 February 2023
¿Me estoy volviendo loca?
Season 1 Episode 4
22 February 2023
Agua y aceite
Season 1 Episode 5
22 February 2023
El experimento
Season 1 Episode 6
22 February 2023
La mano que mece la cuna
Season 1 Episode 7
22 February 2023
Volviendo al origen
Season 1 Episode 8
22 February 2023
