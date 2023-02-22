В 1-м сезоне сериала «Три жизни» в жизни криминалиста Ребекки все шло своим чередом. Она посвящала много времени работе и сосредотачивалась на новых расследованиях. Ситуация изменилась после того, как однажды главная героиня повстречала погибающую женщину. Непостижимым образом незнакомка знала, как зовут Бекку. Но самым пугающим и невероятным было то, что она оказалась похожа на саму сыщицу как две капли воды. Результаты генетической экспертизы заставляют мать Бекки признаться во всем. Так Ребекка выяснила, что многого не знала о своем прошлом. Оказывается, помимо умершей девушки у нее есть еще одна сестра-близнец.