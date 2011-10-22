Menu
Russian
Schaste est 2011, season 1

Schaste est 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Schaste est" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Счастье есть» Светлана в свои неполные 40 лет живет с 18-летней дочерью, ухаживает за больными и встречается с женатым мужчиной, который заглядывает к ней во время командировок. Возможно, главная героиня именно так и провела бы остаток своей жизни, если бы не шокирующая новость – она беременна. Будущее пополнение не радует ни биологического отца, который не планировал разводиться, ни взрослую дочь Светы. Да и сама героиня не уверена, что хочет во второй раз становиться матерью-одиночкой. Чтобы разобраться в себе и принять верное решение, Света отправляется в небольшой городок, где живет ее сестра.

"Schaste est" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 October 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 October 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 October 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 October 2011
