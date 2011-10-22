В 1-м сезоне сериала «Счастье есть» Светлана в свои неполные 40 лет живет с 18-летней дочерью, ухаживает за больными и встречается с женатым мужчиной, который заглядывает к ней во время командировок. Возможно, главная героиня именно так и провела бы остаток своей жизни, если бы не шокирующая новость – она беременна. Будущее пополнение не радует ни биологического отца, который не планировал разводиться, ни взрослую дочь Светы. Да и сама героиня не уверена, что хочет во второй раз становиться матерью-одиночкой. Чтобы разобраться в себе и принять верное решение, Света отправляется в небольшой городок, где живет ее сестра.