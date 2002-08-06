В 1-м сезоне сериала «По имени Барон» табор цыган много лет назад взял на поруки ребенка. Еврейский мальчик стал путешествовать вместе с ними. Но гастроли — это не только концерты, это еще и нужда расплачиваться с представителями местного рэкета. Однажды молодой человек заявил, что не будет платить «дань». Он бросил вызов правилам, которые давно заведены. Поначалу цыгане опасались подражать ему, но затем осознали, что такое поведение — единственный шанс на мирную жизнь. Так еврея сделали главным и окрестили Бароном. Но быть вожаком не просто, а порой весьма опасно. На Барона пытаются напасть.