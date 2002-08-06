Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Po imeni Baron 2002, season 1

Po imeni Baron season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Po imeni Baron Seasons Season 1

Po imeni Baron 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 August 2002
Production year 2002
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Po imeni Baron" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «По имени Барон» табор цыган много лет назад взял на поруки ребенка. Еврейский мальчик стал путешествовать вместе с ними. Но гастроли — это не только концерты, это еще и нужда расплачиваться с представителями местного рэкета. Однажды молодой человек заявил, что не будет платить «дань». Он бросил вызов правилам, которые давно заведены. Поначалу цыгане опасались подражать ему, но затем осознали, что такое поведение — единственный шанс на мирную жизнь. Так еврея сделали главным и окрестили Бароном. Но быть вожаком не просто, а порой весьма опасно. На Барона пытаются напасть.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Po imeni Baron" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 August 2002
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 August 2002
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 August 2002
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 August 2002
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 August 2002
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 August 2002
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 August 2002
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 August 2002
Серия 9
Season 1 Episode 9
6 August 2002
Серия 10
Season 1 Episode 10
6 August 2002
Серия 11
Season 1 Episode 11
6 August 2002
Серия 12
Season 1 Episode 12
6 August 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more