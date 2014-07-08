В 1-м сезоне сериала «Дорога юности» главная героиня в свои 17 лет страдает из-за комплекса неполноценности и всеми силами избегает общения с представителями противоположного пола. Она считает, что должна себя так же, как большинство ее подруг, общаться с парнями дерзко и вызывающе. Все меняется, когда Ёсиока Футаба сближается с юношей, который в школе снискал славу аутсайдера. Им нравится проводить время вместе. Юри Макита не похож на остальных мальчишек. Каково же было удивление Футабы, когда она узнала, что во время летних каникул ее единственный друг принял решение перейти в другую школу.