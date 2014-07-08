Menu
Russian
Ao Haru Ride 2014, season 1

Ao Haru Ride
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Ao Haru Ride" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дорога юности» главная героиня в свои 17 лет страдает из-за комплекса неполноценности и всеми силами избегает общения с представителями противоположного пола. Она считает, что должна себя так же, как большинство ее подруг, общаться с парнями дерзко и вызывающе. Все меняется, когда Ёсиока Футаба сближается с юношей, который в школе снискал славу аутсайдера. Им нравится проводить время вместе. Юри Макита не похож на остальных мальчишек. Каково же было удивление Футабы, когда она узнала, что во время летних каникул ее единственный друг принял решение перейти в другую школу.

7.5 IMDb
"Ao Haru Ride" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Page.1
Season 1 Episode 1
8 July 2014
Page.2
Season 1 Episode 2
15 July 2014
Page.3
Season 1 Episode 3
22 July 2014
Page.4
Season 1 Episode 4
29 July 2014
Page.5
Season 1 Episode 5
5 August 2014
Page.6
Season 1 Episode 6
12 August 2014
Page.7
Season 1 Episode 7
19 August 2014
Page.8
Season 1 Episode 8
26 August 2014
Page.9
Season 1 Episode 9
2 September 2014
Page.10
Season 1 Episode 10
9 September 2014
Page.11
Season 1 Episode 11
16 September 2014
Page.12
Season 1 Episode 12
23 September 2014
