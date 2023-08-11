В 1-м сезоне шоу «Мы – Ньюкасл Юнайтед» речь пойдет о клубе, который стал сенсацией сезона 2022-2023 английской Премьер-лиги. «Сороки» уже много лет не боролись за право попадания в Лигу чемпионов, однако под руководством главного тренера Эдди Хоу все изменилось. Уникальный проект даст фанатам клуба эксклюзивный доступ к лицам, принимающим решения в клубе, а также взглянуть на жизнь известных футболистов вне поля. Благодаря легендарному бомбардиру Алану Ширеру зрители смогут заглянуть за кулисы английской Премьер-лиги и узнать о главном спортивном соревновании Европы немало нового.