Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

We Are Newcastle United (2023), season 1

We Are Newcastle United season 1 poster
Kinoafisha TV Shows We Are Newcastle United Seasons Season 1

We Are Newcastle United
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"We Are Newcastle United" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Мы – Ньюкасл Юнайтед» речь пойдет о клубе, который стал сенсацией сезона 2022-2023 английской Премьер-лиги. «Сороки» уже много лет не боролись за право попадания в Лигу чемпионов, однако под руководством главного тренера Эдди Хоу все изменилось. Уникальный проект даст фанатам клуба эксклюзивный доступ к лицам, принимающим решения в клубе, а также взглянуть на жизнь известных футболистов вне поля. Благодаря легендарному бомбардиру Алану Ширеру зрители смогут заглянуть за кулисы английской Премьер-лиги и узнать о главном спортивном соревновании Европы немало нового.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"We Are Newcastle United" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more