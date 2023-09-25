Menu
The Long Shadow 2023, season 1

The Long Shadow
Season premiere 25 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"The Long Shadow" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Длинная тень» в октябре 1975 года в Великобритании начинают пропадать люди. Постепенно полиция понимает, что имеет дело с серийным маньяком-убийцей, который уже долгое время незаметно нападает на жителей в разных уголках страны. Питер Сатклифф, стоящий за этой чередой смертей, получает прозвище Йоркширский потрошитель. Однако игра в кошки-мышки со служителями закона не останавливает, а еще больше раззадоривает его. Когда офицерам уже кажется, что их цель вот-вот попадется на крючок, убийца раз за разом избегает наказания. Эта охота длится более пяти лет и в корне переворачивает систему работы британской полиции.

"The Long Shadow" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 October 2023
