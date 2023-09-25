В 1-м сезоне сериала «Длинная тень» в октябре 1975 года в Великобритании начинают пропадать люди. Постепенно полиция понимает, что имеет дело с серийным маньяком-убийцей, который уже долгое время незаметно нападает на жителей в разных уголках страны. Питер Сатклифф, стоящий за этой чередой смертей, получает прозвище Йоркширский потрошитель. Однако игра в кошки-мышки со служителями закона не останавливает, а еще больше раззадоривает его. Когда офицерам уже кажется, что их цель вот-вот попадется на крючок, убийца раз за разом избегает наказания. Эта охота длится более пяти лет и в корне переворачивает систему работы британской полиции.