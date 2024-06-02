Menu
Russian
Zakon tajgi 2024, season 1

Zakon tajgi season 1 poster
Zakon tajgi

Zakon tajgi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Zakon tajgi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Закон тайги» Николай Устюжанин в прошлом служил в военной разведке, а сейчас проявляет себя как талантливый оперативник. Однако после неудачной операции и смерти коллеги Устюжанина отстранили от службы до завершения расследования. Полковник убежден, что среди сотрудников правоохранительных органов появился предатель, который обязательно захочет его убрать. Контрразведчик отправляется к своему бывшему коллеге, руководителю приграничного района, и устраивается служащим в лесничество. Он выполняет функции лесника, егеря и инспектора рыбнадзора в одно и то же время. 

Series rating

0.0
Rate 3 votes
7.8 IMDb
Zakon tajgi List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 June 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 June 2024
TV series release schedule
