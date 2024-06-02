В 1-м сезоне сериала «Закон тайги» Николай Устюжанин в прошлом служил в военной разведке, а сейчас проявляет себя как талантливый оперативник. Однако после неудачной операции и смерти коллеги Устюжанина отстранили от службы до завершения расследования. Полковник убежден, что среди сотрудников правоохранительных органов появился предатель, который обязательно захочет его убрать. Контрразведчик отправляется к своему бывшему коллеге, руководителю приграничного района, и устраивается служащим в лесничество. Он выполняет функции лесника, егеря и инспектора рыбнадзора в одно и то же время.