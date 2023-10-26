Menu
Cikady 2023, season 1

Season premiere 26 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Cikady" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Цикады» вчерашние подростки сталкиваются со взрослыми проблемами. Это история о представителях потерянного поколения, которые встают перед непростым выбором — вступить в борьбу с существующей системой координат или менять их. История начинается с того, что несколько молодых людей во время вечеринки переживают настоящую трагедию. Теперь Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катерина оказываются связаны случившимся. Они отправляются на допрос, в ходе которого раскрывается немало секретов. Ребята растеряны и испуганы, а их родители с ужасом понимают, что совсем не знали своих детей.

Cikady List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
30 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 December 2023
