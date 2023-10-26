В 1-м сезоне сериала «Цикады» вчерашние подростки сталкиваются со взрослыми проблемами. Это история о представителях потерянного поколения, которые встают перед непростым выбором — вступить в борьбу с существующей системой координат или менять их. История начинается с того, что несколько молодых людей во время вечеринки переживают настоящую трагедию. Теперь Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катерина оказываются связаны случившимся. Они отправляются на допрос, в ходе которого раскрывается немало секретов. Ребята растеряны и испуганы, а их родители с ужасом понимают, что совсем не знали своих детей.