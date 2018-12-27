Menu
Zac & Mia 2017 - 2018, season 2

Zac & Mia 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 27 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 2 hours 24 minutes
"Zac & Mia" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Зак и Миа» главные герои наконец осмеливаются признаться друг другу во взаимных чувствах и становятся официальной парой. Но они оба сталкиваются с новыми препятствиями, которые подвергают их отношения испытанию. Миа учится жить с ампутированной конечностью, постепенно осознавая, что теперь ее жизнь точно не станет прежней. Она подумывает записаться в группу поддержки. Тем временем, Зак узнает, что химиотерапия не помогла и его болезнь может оказаться сложнее, чем все надеялись. Пока он проводит время со старым другом, для Миа тоже находится подходящая компания, которая угрожает их любви.

7.8 IMDb
"Zac & Mia" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Eye See You
Season 2 Episode 1
27 December 2018
Total Recall
Season 2 Episode 2
27 December 2018
Homewrecker
Season 2 Episode 3
27 December 2018
Surf N' Turf
Season 2 Episode 4
27 December 2018
Off-White Lies
Season 2 Episode 5
27 December 2018
Key Change
Season 2 Episode 6
27 December 2018
Hook, Line & Sink Him
Season 2 Episode 7
27 December 2018
Breakneck Down
Season 2 Episode 8
27 December 2018
Wedding Clashers
Season 2 Episode 9
27 December 2018
Friend Zones
Season 2 Episode 10
27 December 2018
Star Crossed
Season 2 Episode 11
27 December 2018
One Door Closes
Season 2 Episode 12
27 December 2018
