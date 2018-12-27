Во 2-м сезоне сериала «Зак и Миа» главные герои наконец осмеливаются признаться друг другу во взаимных чувствах и становятся официальной парой. Но они оба сталкиваются с новыми препятствиями, которые подвергают их отношения испытанию. Миа учится жить с ампутированной конечностью, постепенно осознавая, что теперь ее жизнь точно не станет прежней. Она подумывает записаться в группу поддержки. Тем временем, Зак узнает, что химиотерапия не помогла и его болезнь может оказаться сложнее, чем все надеялись. Пока он проводит время со старым другом, для Миа тоже находится подходящая компания, которая угрожает их любви.