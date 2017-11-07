Menu
Zac & Mia 2017 - 2018 season 1

Zac & Mia 16+
Season premiere 7 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 2 hours 24 minutes
"Zac & Mia" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Зак и Миа» старшеклассник по имени Зак узнает о своем страшном диагнозе. У него тяжелая степень онкологии, и единственная надежда – долгое и мучительное лечение в клинике. Оставив позади обычные подростковые радости и проблемы, он ложится в больницу. Парень уже отчаивается вернуться к нормальной жизни, но спасением для него становится еще один человек, переживающий те же сложности. Это красавица Миа, его сверстница, которая лечится в том же самом отделении. Они становятся единственными подростками в больнице и объединяются против рака. Вскоре дружба перерастает в любовь.

7.8 IMDb
"Zac & Mia" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
X Factor
Season 1 Episode 1
7 November 2017
Treat Yo Self
Season 1 Episode 2
7 November 2017
Friend Quest
Season 1 Episode 3
7 November 2017
Make-Over & Out
Season 1 Episode 4
9 November 2017
Starboy
Season 1 Episode 5
14 November 2017
Rocky Road
Season 1 Episode 6
16 November 2017
Thera-Flu
Season 1 Episode 7
21 November 2017
Coma Chameleon
Season 1 Episode 8
23 November 2017
Give/Take
Season 1 Episode 9
28 November 2017
M-I-A
Season 1 Episode 10
30 November 2017
Make the Cut
Season 1 Episode 11
5 December 2017
Last Dance
Season 1 Episode 12
7 December 2017
