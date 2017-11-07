В 1-м сезоне сериала «Зак и Миа» старшеклассник по имени Зак узнает о своем страшном диагнозе. У него тяжелая степень онкологии, и единственная надежда – долгое и мучительное лечение в клинике. Оставив позади обычные подростковые радости и проблемы, он ложится в больницу. Парень уже отчаивается вернуться к нормальной жизни, но спасением для него становится еще один человек, переживающий те же сложности. Это красавица Миа, его сверстница, которая лечится в том же самом отделении. Они становятся единственными подростками в больнице и объединяются против рака. Вскоре дружба перерастает в любовь.