Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dogdugun ev kaderindir season 2 watch online

Dogdugun ev kaderindir season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Dogdugun ev kaderindir Seasons Season 2

Dogdugun ev kaderindir 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 30 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 31
Runtime 62 hours 0 minute
"Dogdugun ev kaderindir" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Дом, в котором ты родился – твоя судьба» Зейнеп нравится наконец-то любить и быть любимой, но вскоре она узнает, что ее счастье вовсе не означает покой. Близкие люди продолжают сражаться за ее внимание и за ее дальнейшую судьбу, не давая ей насладиться вновь обретенной семьей. Мехди пытается угодить обеим сторонам, но, как известно, догнать двух зайцев одновременно невозможно. В итоге его отношения с Зейнеп впервые подвергаются по-настоящему серьезному испытанию. Пара оказывается запутана в хитросплетениях лжи Кибрит и других недоброжелателей. Зейнеп вновь предстоит сделать нелегкий выбор.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.9 IMDb
Write review
"Dogdugun ev kaderindir" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 13
Season 2 Episode 1
30 September 2020
Episode 14
Season 2 Episode 2
7 October 2020
Episode 15
Season 2 Episode 3
14 October 2020
Episode 16
Season 2 Episode 4
21 October 2020
Episode 17
Season 2 Episode 5
28 October 2020
Episode 18
Season 2 Episode 6
4 November 2020
Episode 19
Season 2 Episode 7
11 November 2020
Episode 20
Season 2 Episode 8
18 November 2020
Episode 21
Season 2 Episode 9
25 November 2020
Episode 22
Season 2 Episode 10
2 December 2020
Episode 23
Season 2 Episode 11
9 December 2020
Episode 24
Season 2 Episode 12
16 December 2020
Episode 25
Season 2 Episode 13
23 December 2020
Episode 26
Season 2 Episode 14
30 December 2020
Episode 27
Season 2 Episode 15
13 January 2021
Episode 28
Season 2 Episode 16
20 January 2021
Episode 29
Season 2 Episode 17
27 January 2021
Episode 30
Season 2 Episode 18
3 February 2021
Episode 31
Season 2 Episode 19
10 February 2021
Episode 32
Season 2 Episode 20
17 February 2021
Episode 33
Season 2 Episode 21
24 February 2021
Episode 34
Season 2 Episode 22
3 March 2021
Episode 35
Season 2 Episode 23
10 March 2021
Episode 36
Season 2 Episode 24
17 March 2021
Episode 37
Season 2 Episode 25
31 March 2021
Episode 38
Season 2 Episode 26
7 April 2021
Episode 39
Season 2 Episode 27
14 April 2021
Episode 40
Season 2 Episode 28
21 April 2021
Episode 41
Season 2 Episode 29
28 April 2021
Episode 42
Season 2 Episode 30
5 May 2021
Episode 43
Season 2 Episode 31
12 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more