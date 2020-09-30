Во 2-м сезоне сериала «Дом, в котором ты родился – твоя судьба» Зейнеп нравится наконец-то любить и быть любимой, но вскоре она узнает, что ее счастье вовсе не означает покой. Близкие люди продолжают сражаться за ее внимание и за ее дальнейшую судьбу, не давая ей насладиться вновь обретенной семьей. Мехди пытается угодить обеим сторонам, но, как известно, догнать двух зайцев одновременно невозможно. В итоге его отношения с Зейнеп впервые подвергаются по-настоящему серьезному испытанию. Пара оказывается запутана в хитросплетениях лжи Кибрит и других недоброжелателей. Зейнеп вновь предстоит сделать нелегкий выбор.