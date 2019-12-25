Menu
Dogdugun ev kaderindir season 1 watch online

Dogdugun ev kaderindir season 1 poster
Dogdugun ev kaderindir 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 24 hours 0 minute
"Dogdugun ev kaderindir" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дом, в котором ты родился – твоя судьба» в центре событий находится богатая наследница Зейнеп – золотая девочка, надежда и опора своей матери. Семья давно распланировала весь ее жизненный путь на годы вперед: девушка должна окончить юридическую академию, занять престижную должность и выйти замуж за достойного парня. Но Зейнеп узнает, что ее родители – приемные. У девушки есть и другая мать – добрая, но очень бедная женщина, которая искренне любила дочку и именно поэтому вынуждена была отдать ее в хороший дом на воспитание. Теперь у героини есть две семьи и две судьбы, между которыми непросто выбрать.

5.9 IMDb
"Dogdugun ev kaderindir" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 December 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 January 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 January 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 January 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 February 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 February 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 February 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 February 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 March 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 March 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
18 March 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 July 2020
TV series release schedule
