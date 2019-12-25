В 1-м сезоне сериала «Дом, в котором ты родился – твоя судьба» в центре событий находится богатая наследница Зейнеп – золотая девочка, надежда и опора своей матери. Семья давно распланировала весь ее жизненный путь на годы вперед: девушка должна окончить юридическую академию, занять престижную должность и выйти замуж за достойного парня. Но Зейнеп узнает, что ее родители – приемные. У девушки есть и другая мать – добрая, но очень бедная женщина, которая искренне любила дочку и именно поэтому вынуждена была отдать ее в хороший дом на воспитание. Теперь у героини есть две семьи и две судьбы, между которыми непросто выбрать.