Please Like Me 2013 - 2016, season 4

Please Like Me 18+
Season premiere 9 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 54 minutes
"Please Like Me" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош и Арнольд решают попробовать в постели кое-что новенькое, однако Джош переживает, что это может плохо отразиться на их дальнейших отношениях. Алан, Мэй и родители Арнольда устраивают званый ужин. Том продолжает свой роман с Эллой. Однако девушка обнаруживает опухоль у себя на груди. Она боится, что это может быть рак, но не сообщает об этом парню. Друзья берут Ханну в поход, чтобы отпраздновать ее день рождения. На вечеринку является ее бывшая девушка, что, конечно же, отражается на всеобщем настроении. Отношения Джоша и Арнольда подвергаются серьезному испытанию.

8.5 IMDb
"Please Like Me" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Babaganoush
Season 4 Episode 1
9 November 2016
Porridge
Season 4 Episode 2
16 November 2016
Beluga Caviar
Season 4 Episode 3
23 November 2016
Degustation
Season 4 Episode 4
30 November 2016
Burrito Bowl
Season 4 Episode 5
7 December 2016
Souvlaki
Season 4 Episode 6
14 December 2016
