Please Like Me 2013 - 2016 season 3

Season premiere 15 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 50 minutes
В 3-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош и Арнольд переходят от стадии «просто друзей» к конфетно-букетному периоду, но ориентироваться в только что выстроенных отношениях оказывается непросто для них обоих. Взволнованный новым опытом Джош обращается за советом к своим друзьям и семье. В это время Том решает завести цыплят. Мэй раскрывает секрет, на который Алан реагирует не лучшим образом. Роуз и Ханна отправляются куда-нибудь повеселиться, но находят на свою голову новых неприятностей. Родители Арнольда устраивают вечеринку-сюрприз ко дню рождения сына и приглашают туда всех его друзей, включая Джоша.

8.5 IMDb
"Please Like Me" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Eggplant
Season 3 Episode 1
15 October 2015
Simple Carbohydrates
Season 3 Episode 2
22 October 2015
Croquembouche
Season 3 Episode 3
29 October 2015
Natural Spring Water
Season 3 Episode 4
5 November 2015
Coq au Vin
Season 3 Episode 5
12 November 2015
Pancakes with Faces
Season 3 Episode 6
19 November 2015
Puff Pastry Pizza
Season 3 Episode 7
26 November 2015
Amoxicillin
Season 3 Episode 8
3 December 2015
Champagne
Season 3 Episode 9
10 December 2015
Christmas Trifle
Season 3 Episode 10
17 December 2015
