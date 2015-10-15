В 3-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош и Арнольд переходят от стадии «просто друзей» к конфетно-букетному периоду, но ориентироваться в только что выстроенных отношениях оказывается непросто для них обоих. Взволнованный новым опытом Джош обращается за советом к своим друзьям и семье. В это время Том решает завести цыплят. Мэй раскрывает секрет, на который Алан реагирует не лучшим образом. Роуз и Ханна отправляются куда-нибудь повеселиться, но находят на свою голову новых неприятностей. Родители Арнольда устраивают вечеринку-сюрприз ко дню рождения сына и приглашают туда всех его друзей, включая Джоша.