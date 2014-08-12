Menu
Please Like Me 2013 - 2016 season 2

Kinoafisha TV Shows Please Like Me Seasons Season 2

Please Like Me 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 50 minutes
"Please Like Me" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош пытается присматривать за своей новообретенной сестрой, а заодно – очаровывать новую соседку. Однако все, как всегда, выходит из-под контроля. На шумной вечеринке его дом наполняется полуодетыми двадцатилетними парнями, но в самый разгар веселья появляется мама Джоша… в довольно приподнятом настроении. По итогам женщину приходится поместить в частную больницу. Тем временем Джош нервничает, готовясь к неожиданному свиданию с Джеффри. Папа и Мэй паникуют из-за здоровья Грейс, Ханна присоединяется к хору, а Том оказывается в странном любовном треугольнике.

8.5 IMDb
"Please Like Me" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Milk
Season 2 Episode 1
12 August 2014
Ham
Season 2 Episode 2
19 August 2014
Parmigiana
Season 2 Episode 3
26 August 2014
Gang Keow Wan
Season 2 Episode 4
2 September 2014
Sausage Sizzle
Season 2 Episode 5
9 September 2014
Lapin La Cocotte
Season 2 Episode 6
16 September 2014
Scroggin
Season 2 Episode 7
23 September 2014
Truffled Mac and Cheese
Season 2 Episode 8
30 September 2014
Skinny Latte
Season 2 Episode 9
7 October 2014
Margherita
Season 2 Episode 10
14 October 2014
