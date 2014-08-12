Во 2-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош пытается присматривать за своей новообретенной сестрой, а заодно – очаровывать новую соседку. Однако все, как всегда, выходит из-под контроля. На шумной вечеринке его дом наполняется полуодетыми двадцатилетними парнями, но в самый разгар веселья появляется мама Джоша… в довольно приподнятом настроении. По итогам женщину приходится поместить в частную больницу. Тем временем Джош нервничает, готовясь к неожиданному свиданию с Джеффри. Папа и Мэй паникуют из-за здоровья Грейс, Ханна присоединяется к хору, а Том оказывается в странном любовном треугольнике.