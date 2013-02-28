Menu
Please Like Me 2013 - 2016 season 1

Please Like Me season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Please Like Me Seasons Season 1

Please Like Me 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 February 2013
Production year 2013
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 54 minutes
"Please Like Me" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Полюби меня» жизнь обычного лузера Джоша переворачивается с ног на голову. Все начинается с того, что от него со скандалом уходит девушка. Она недовольна его излишней мягкостью и женственностью, а потому объявляет, что он – скрытый гей. Но это оскорбление заставляет Джоша в корне пересмотреть свою жизнь, и он понимает, что ему, возможно, действительно больше нравятся парни, чем девушки. Тем временем к нему начинает проявлять интерес очень красивый юноша. Но роман с первых дней не складывается, ведь у Джоша есть психически нездоровая мать, за которой ему приходится следить.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Please Like Me" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Rhubarb and Custard
Season 1 Episode 1
28 February 2013
French Toast
Season 1 Episode 2
28 February 2013
Portuguese Custard Tarts
Season 1 Episode 3
7 March 2013
All You Can Eat
Season 1 Episode 4
14 March 2013
Spanish Eggs
Season 1 Episode 5
21 March 2013
Horrible Sandwiches
Season 1 Episode 6
28 March 2013
TV series release schedule
