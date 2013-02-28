В 1-м сезоне сериала «Полюби меня» жизнь обычного лузера Джоша переворачивается с ног на голову. Все начинается с того, что от него со скандалом уходит девушка. Она недовольна его излишней мягкостью и женственностью, а потому объявляет, что он – скрытый гей. Но это оскорбление заставляет Джоша в корне пересмотреть свою жизнь, и он понимает, что ему, возможно, действительно больше нравятся парни, чем девушки. Тем временем к нему начинает проявлять интерес очень красивый юноша. Но роман с первых дней не складывается, ведь у Джоша есть психически нездоровая мать, за которой ему приходится следить.