Lambs of God 2019, season 1

Lambs of God season 1 poster
Lambs of God
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 36 minutes
"Lambs of God" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Агнцы божьи» три монахини живут в уединении в развалинах старого островного монастыря. Но однажды покой Ифигении, Карлы и Маргариты нарушает незваный гость. На остров прибывает священник отец Игнатий с материка. Он сообщает, что их орден считается необитаемым, а здание монастыря подлежит сносу. Женщины не собираются покидать свой дом. В надежде изменить ситуацию они берут гостя в плен. Однако его появление уже необратимо изменило что-то в их привычном жизненном укладе и запустило цепь последствий.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Lambs of God" season 1 list of episodes
Season 1
The Devil into Paradise
Season 1 Episode 1
21 July 2019
The Blood of Eden
Season 1 Episode 2
21 July 2019
The Beast Incarnate
Season 1 Episode 3
28 July 2019
Resurrection
Season 1 Episode 4
28 July 2019
TV series release schedule
