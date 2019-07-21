В 1-м сезоне сериала «Агнцы божьи» три монахини живут в уединении в развалинах старого островного монастыря. Но однажды покой Ифигении, Карлы и Маргариты нарушает незваный гость. На остров прибывает священник отец Игнатий с материка. Он сообщает, что их орден считается необитаемым, а здание монастыря подлежит сносу. Женщины не собираются покидать свой дом. В надежде изменить ситуацию они берут гостя в плен. Однако его появление уже необратимо изменило что-то в их привычном жизненном укладе и запустило цепь последствий.