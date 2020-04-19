Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mystery Road 2018 - 2020, season 2

Mystery Road season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Mystery Road Seasons Season 2

Mystery Road 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Mystery Road" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Таинственный путь» продолжается история детектива Джея Свона с местной сотрудницей полиции Эммой Джеймс. Он занимается расследованием исчезновения двух рабочих с животноводческой станции в маленьком австралийском городке. Фургон исчезнувших был найден посреди пустынной местности, с распахнутыми дверями, заведенным мотором и обилием крови. Эмма, которая привыкла работать в одиночку, не очень доверяет мужчине. Они часто спорят и сталкиваются с разногласиями, а когда оказывается, что место, где случилось убийство, принадлежит ее брату, все становится еще труднее.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.5 IMDb
Write review
"Mystery Road" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Road
Season 2 Episode 1
19 April 2020
The Flare
Season 2 Episode 2
26 April 2020
Artefacts
Season 2 Episode 3
3 May 2020
Broken
Season 2 Episode 4
10 May 2020
To Live with the Living
Season 2 Episode 5
17 May 2020
What You Do Now
Season 2 Episode 6
24 May 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more