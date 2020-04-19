Во 2-м сезоне сериала «Таинственный путь» продолжается история детектива Джея Свона с местной сотрудницей полиции Эммой Джеймс. Он занимается расследованием исчезновения двух рабочих с животноводческой станции в маленьком австралийском городке. Фургон исчезнувших был найден посреди пустынной местности, с распахнутыми дверями, заведенным мотором и обилием крови. Эмма, которая привыкла работать в одиночку, не очень доверяет мужчине. Они часто спорят и сталкиваются с разногласиями, а когда оказывается, что место, где случилось убийство, принадлежит ее брату, все становится еще труднее.