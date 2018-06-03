Menu
Mystery Road 2018 - 2020 season 1

Season premiere 3 June 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Mystery Road" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Таинственный путь» молодой констебль полиции Джей Свон устраивается на новую работу в маленьком шахтерском городке, где прошла вся его молодость. Он сразу приступает к расследованию серии ограблений и пытается выяснить правду о своей личной трагедии. Также Джей встречает девушку, в которую был влюблен в юности. После подозрительного ограбления, случившегося в городе, Джей наносит визит местной преступной группировке. Атмосфера быстро накаляется. Ануша ищет подсказки о гибели Джоша Аллена. После городских праздников на ежегодном балу дебютанток происходит трагедия. Эта ночь навсегда меняет жизнь Джея.

"Mystery Road" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Gone
Season 1 Episode 1
3 June 2018
Blood Ties
Season 1 Episode 2
3 June 2018
Chasing Ghosts
Season 1 Episode 3
10 June 2018
Silence
Season 1 Episode 4
17 June 2018
The Waterhole
Season 1 Episode 5
24 June 2018
The Truth
Season 1 Episode 6
1 July 2018
