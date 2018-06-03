В 1-м сезоне сериала «Таинственный путь» молодой констебль полиции Джей Свон устраивается на новую работу в маленьком шахтерском городке, где прошла вся его молодость. Он сразу приступает к расследованию серии ограблений и пытается выяснить правду о своей личной трагедии. Также Джей встречает девушку, в которую был влюблен в юности. После подозрительного ограбления, случившегося в городе, Джей наносит визит местной преступной группировке. Атмосфера быстро накаляется. Ануша ищет подсказки о гибели Джоша Аллена. После городских праздников на ежегодном балу дебютанток происходит трагедия. Эта ночь навсегда меняет жизнь Джея.