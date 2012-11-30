В 1-м сезоне сериала «Эйфория» события разворачиваются в Израиле в 90-е годы прошлого столетия. В центре сюжета оказывается группа школьников из разных семей, которые живут и познают мир в стенах закрытой школы-интерната. От кого-то родители попросту отказались, у кого-то погибли, а кто-то с детских лет надеется заслужить хоть немного отцовского внимания. Пока взрослые заняты перестройкой мира и решением собственных проблем, семнадцатилетние подростки переживают первые личностные кризисы и пытаются определить свое место в мире. Они прибегают к субкультурам, сексуальным экспериментам, алкоголю и наркотикам.