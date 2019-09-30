В 1-м сезоне сериала «Сказка о Нок-ту» молодая девушка Дон-чжу с детства отличается от сверстниц. Из-за травмированных рук родители решают не выдавать ее замуж, а вместо этого отдать на воспитание к кисэн. Героиня вынуждена против своей воли стать уличной актрисой, радующей чужой взор, – корейской версией гейши. Но в ее жизни неожиданно появляется старшая подруга Нок-ту, которая вступается за нее перед всей деревней. Вот только девушка не догадывается, что на самом деле Нок-ту – переодетый парень, сбежавший от нежеланной женитьбы на богатой наследнице. Они оба, как могут, идут против установленных в обществе правил.