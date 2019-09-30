Menu
The Tale of Nokdu season 1 watch online

The Tale of Nokdu season 1 poster
The Tale of Nokdu 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"The Tale of Nokdu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сказка о Нок-ту» молодая девушка Дон-чжу с детства отличается от сверстниц. Из-за травмированных рук родители решают не выдавать ее замуж, а вместо этого отдать на воспитание к кисэн. Героиня вынуждена против своей воли стать уличной актрисой, радующей чужой взор, – корейской версией гейши. Но в ее жизни неожиданно появляется старшая подруга Нок-ту, которая вступается за нее перед всей деревней. Вот только девушка не догадывается, что на самом деле Нок-ту – переодетый парень, сбежавший от нежеланной женитьбы на богатой наследнице. Они оба, как могут, идут против установленных в обществе правил.

Series rating

0.0
7.7 IMDb
"The Tale of Nokdu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 September 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 September 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 October 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 October 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 October 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 October 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 October 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 October 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
15 October 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
15 October 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
21 October 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 October 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
22 October 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
22 October 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 October 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 October 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
29 October 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
29 October 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
4 November 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
4 November 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
5 November 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
5 November 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
11 November 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
11 November 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
12 November 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
12 November 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
18 November 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
18 November 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
19 November 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
19 November 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
19 November 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
19 November 2019
TV series release schedule
