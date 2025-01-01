В 1-м сезоне сериала «Строговы» события происходят в сибирской глуши в 1905 году. В селе Волчьи Норы живет крестьянин Захар Строгов с супругой Агафьей и взрослым сыном Матвеем. Но царская власть выпускает новое распоряжение о перераспределении земляных наделов. Кедровник и пасека, которыми кормится семейство, переходит в руки зажиточных односельчан Демьяна Штычкова и Евдокима Юткина. Родители готовы смириться с этой участью, но Матвей решает отстаивать интересы своей семьи. Тем временем в местной тюрьме происходит политический бунт. Из-под стражи сбегает Беляев, который может вести за собой людей. В стране назревает переворот.