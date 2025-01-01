Menu
Strogovy season 1 watch online

Strogovy season 1 poster
Strogovy 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 February 1976
Production year 1976
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 40 minutes
"Strogovy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Строговы» события происходят в сибирской глуши в 1905 году. В селе Волчьи Норы живет крестьянин Захар Строгов с супругой Агафьей и взрослым сыном Матвеем. Но царская власть выпускает новое распоряжение о перераспределении земляных наделов. Кедровник и пасека, которыми кормится семейство, переходит в руки зажиточных односельчан Демьяна Штычкова и Евдокима Юткина. Родители готовы смириться с этой участью, но Матвей решает отстаивать интересы своей семьи. Тем временем в местной тюрьме происходит политический бунт. Из-под стражи сбегает Беляев, который может вести за собой людей. В стране назревает переворот.

"Strogovy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 February 1976
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 February 1976
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 February 1976
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 February 1976
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 February 1976
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 February 1976
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 March 1976
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 March 1976
