Lawmen: Bass Reeves 2023, season 1

Season premiere 5 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Законники: Басс Ривз» главным действующим лицом является первый чернокожий заместитель маршала США. Басс Ривз работал в штате Арканзас. Несколько тысяч правонарушителей, которые скрывались от блюстителей закона, благодаря ему оказались за решеткой. За свою неуловимость он получил прозвище Невидимый Маршал. При этом главный герой появился на свет в семье рабов в Арканзасе и претерпел немало издевательств от своего владельца-плантатора. Однако он сумел оставить рабское существование в прошлом и доказать, что люди с темным цветом кожи ничуть не хуже белых.

"Lawmen: Bass Reeves" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part I
Season 1 Episode 1
5 November 2023
Part II
Season 1 Episode 2
5 November 2023
Part III
Season 1 Episode 3
12 November 2023
Part IV
Season 1 Episode 4
19 November 2023
Part V
Season 1 Episode 5
26 November 2023
Part VI
Season 1 Episode 6
3 December 2023
Part VII
Season 1 Episode 7
10 December 2023
Part VIII
Season 1 Episode 8
17 December 2023
TV series release schedule
