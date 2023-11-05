В 1-м сезоне сериала «Законники: Басс Ривз» главным действующим лицом является первый чернокожий заместитель маршала США. Басс Ривз работал в штате Арканзас. Несколько тысяч правонарушителей, которые скрывались от блюстителей закона, благодаря ему оказались за решеткой. За свою неуловимость он получил прозвище Невидимый Маршал. При этом главный герой появился на свет в семье рабов в Арканзасе и претерпел немало издевательств от своего владельца-плантатора. Однако он сумел оставить рабское существование в прошлом и доказать, что люди с темным цветом кожи ничуть не хуже белых.