В 1-м сезоне сериала «Возвращение Синдбада» представители российских спецслужб активно интересуются биографией Елены Озерской, когда-то отправленной в ближневосточные страны. Когда-то она была супругой известного во всем мире торговца оружием Аль-Джабера, а после его гибели сама стала руководить преступным синдикатом. Чтобы узнать правду о том, как идут ее дела сейчас, агенты отправляются за помощью к человеку, который когда-то курировал ее деятельность. Он собирает команду и перебрасывает ее в зону боевых действий. Члены террористической группировки вынуждены срочно заметать следы.