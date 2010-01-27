Menu
Vozvrashchenie Sindbada season 1 watch online

Vozvrashchenie Sindbada season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vozvrashchenie Sindbada Seasons Season 1

Vozvrashchenie Sindbada 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 12 minutes
"Vozvrashchenie Sindbada" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Возвращение Синдбада» представители российских спецслужб активно интересуются биографией Елены Озерской, когда-то отправленной в ближневосточные страны. Когда-то она была супругой известного во всем мире торговца оружием Аль-Джабера, а после его гибели сама стала руководить преступным синдикатом. Чтобы узнать правду о том, как идут ее дела сейчас, агенты отправляются за помощью к человеку, который когда-то курировал ее деятельность. Он собирает команду и перебрасывает ее в зону боевых действий. Члены террористической группировки вынуждены срочно заметать следы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"Vozvrashchenie Sindbada" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 January 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 January 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 January 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 January 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 February 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 February 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 February 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 February 2010
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 February 2010
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 February 2010
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 February 2010
Серия 12
Season 1 Episode 12
4 February 2010
TV series release schedule
