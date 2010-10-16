Menu
Tower Prep 2010, season 1

Tower Prep
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Tower Prep" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Башня познания» подросток по имени Йен обладает необычными способностями, однако предпочитает не пользоваться ими и вообще делать вид, что он обычный парень. Но однажды его похищают и запирают в таинственной закрытой школе с несколькими такими же одаренными ребятами. Им сообщают, что теперь их будут обучать контролировать свои силы… даже если они сами этого не хотят. Йен подозревает, что у его новых «педагогов» могут быть не особенно добрые намерения. Тогда он объединяется с одноклассниками Гейбом, Зуки и Си Джеем. Вместе ребята собираются раскрыть тайну школы и сбежать из нее.

7.6 IMDb
"Tower Prep" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
New Kid
Season 1 Episode 1
16 October 2010
Monitored
Season 1 Episode 2
26 October 2010
Whisper
Season 1 Episode 3
2 November 2010
Buffer
Season 1 Episode 4
9 November 2010
The Rooks
Season 1 Episode 5
16 November 2010
Book Report
Season 1 Episode 6
23 November 2010
Election
Season 1 Episode 7
30 November 2010
Field Trip
Season 1 Episode 8
7 December 2010
Dreams
Season 1 Episode 9
14 December 2010
Phone Home
Season 1 Episode 10
21 December 2010
Trust
Season 1 Episode 11
21 December 2010
Snitch
Season 1 Episode 12
28 December 2010
Fathers
Season 1 Episode 13
28 December 2010
