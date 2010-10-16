В 1-м сезоне сериала «Башня познания» подросток по имени Йен обладает необычными способностями, однако предпочитает не пользоваться ими и вообще делать вид, что он обычный парень. Но однажды его похищают и запирают в таинственной закрытой школе с несколькими такими же одаренными ребятами. Им сообщают, что теперь их будут обучать контролировать свои силы… даже если они сами этого не хотят. Йен подозревает, что у его новых «педагогов» могут быть не особенно добрые намерения. Тогда он объединяется с одноклассниками Гейбом, Зуки и Си Джеем. Вместе ребята собираются раскрыть тайну школы и сбежать из нее.