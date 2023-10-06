Menu
Transplant 2020 - 2024, season 4

Transplant
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 6 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Transplant" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Трансплантация» Баш пытается спасти молодую пару, на свадьбе которой произошла перестрелка. Пациентка-подросток Мэгс нуждается в противозачаточных средствах, но не может поговорить об этом со своими родителями. Джун борется со старой привычкой, а Тео сталкивается с неожиданным противостоянием в лице народной активистки. Сбой в программном обеспечении выводит из строя все отделение неотложной помощи, но именно в это время команде приходится принимать в своем крыле множество пострадавших после теракта. Баширу приходится импровизировать и обращаться к прежнему опыту.

Series rating

0.0
7.9 IMDb
Transplant List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Crete
Season 4 Episode 1
6 October 2023
Sinkhole
Season 4 Episode 2
13 October 2023
Home
Season 4 Episode 3
20 October 2023
Decisions
Season 4 Episode 4
27 October 2023
Heart
Season 4 Episode 5
3 November 2023
Fever Dream
Season 4 Episode 6
17 November 2023
Torn
Season 4 Episode 7
24 November 2023
All I Have Is How I Feel
Season 4 Episode 8
5 January 2024
Who Is Mags?
Season 4 Episode 9
12 January 2024
Never Too Late to Start Again
Season 4 Episode 10
19 January 2024
TV series release schedule
