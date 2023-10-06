В 4-м сезоне сериала «Трансплантация» Баш пытается спасти молодую пару, на свадьбе которой произошла перестрелка. Пациентка-подросток Мэгс нуждается в противозачаточных средствах, но не может поговорить об этом со своими родителями. Джун борется со старой привычкой, а Тео сталкивается с неожиданным противостоянием в лице народной активистки. Сбой в программном обеспечении выводит из строя все отделение неотложной помощи, но именно в это время команде приходится принимать в своем крыле множество пострадавших после теракта. Баширу приходится импровизировать и обращаться к прежнему опыту.