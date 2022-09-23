Menu
Transplant 2020, season 3

Transplant season 3 poster
Transplant
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 23 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Transplant" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Трансплантация» Башир вынужден начать все с чистого листа, но с каждой новой вехой пути перед ним возникает новый вызов. Баш пытается добиться канадского гражданства как для себя, так и для своей младшей сестры Амиры, которую также удается перевезти из Сирии. Но бюрократический аппарат выстраивает перед мигрантами все новые препятствия. Тем временем на рабочем месте в стенах Йоркской мемориальной больницы врачи разделяются на два лагеря. Одни давно приняли Баша как своего благодаря его личным и профессиональным качествам. А другим все еще требуется дополнительное подтверждение его лицензии.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Fracture
Season 3 Episode 1
23 September 2022
Baggage
Season 3 Episode 2
30 September 2022
Hospital Beige
Season 3 Episode 3
7 October 2022
Multiple Choices
Season 3 Episode 4
14 October 2022
Nadir
Season 3 Episode 5
21 October 2022
Audition
Season 3 Episode 6
28 October 2022
Work to Rule
Season 3 Episode 7
11 November 2022
And So It Goes
Season 3 Episode 8
18 November 2022
Rumination
Season 3 Episode 9
2 December 2022
Unstuck in Time
Season 3 Episode 10
13 January 2023
A Sort of Homecoming
Season 3 Episode 11
20 January 2023
Tariq
Season 3 Episode 12
27 January 2023
The Luxury of Memory
Season 3 Episode 13
3 February 2023
