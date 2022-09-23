В 3-м сезоне сериала «Трансплантация» Башир вынужден начать все с чистого листа, но с каждой новой вехой пути перед ним возникает новый вызов. Баш пытается добиться канадского гражданства как для себя, так и для своей младшей сестры Амиры, которую также удается перевезти из Сирии. Но бюрократический аппарат выстраивает перед мигрантами все новые препятствия. Тем временем на рабочем месте в стенах Йоркской мемориальной больницы врачи разделяются на два лагеря. Одни давно приняли Баша как своего благодаря его личным и профессиональным качествам. А другим все еще требуется дополнительное подтверждение его лицензии.