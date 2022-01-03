Menu
Transplant 2020, season 2

Transplant
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Transplant" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Трансплантация» неожиданный приезд Рании вызывает у Баша нежелательные воспоминания. Жизнь героя переворачивается с ног на голову, когда он воссоединяется с любимой женщиной из своего прошлого. Тем временем на профессиональном фронте также не все идет гладко. В Йорк Мемориал проходит комиссия, из-за которой врачам приходится предоставлять начальству полный обзор заболеваемости и смертности. Между Башем и доктором Бишопом возникает конфликт: для одного важны жизни пациентов, а для другого – цифры в отчете. Команда спасает семью, пострадавшую в аварии на лодке.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Guardrail
Season 2 Episode 1
3 January 2022
Jasmine
Season 2 Episode 2
10 January 2022
Sever
Season 2 Episode 3
24 January 2022
Contact
Season 2 Episode 4
31 January 2022
Roads
Season 2 Episode 5
7 February 2022
Liberty
Season 2 Episode 6
14 February 2022
Control
Season 2 Episode 7
21 February 2022
Scars
Season 2 Episode 8
1 March 2022
Between
Season 2 Episode 9
8 March 2022
Shadows
Season 2 Episode 10
15 March 2022
Locked
Season 2 Episode 11
22 March 2022
Saviours
Season 2 Episode 12
29 March 2022
Free for What
Season 2 Episode 13
5 April 2022
