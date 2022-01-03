Во 2-м сезоне сериала «Трансплантация» неожиданный приезд Рании вызывает у Баша нежелательные воспоминания. Жизнь героя переворачивается с ног на голову, когда он воссоединяется с любимой женщиной из своего прошлого. Тем временем на профессиональном фронте также не все идет гладко. В Йорк Мемориал проходит комиссия, из-за которой врачам приходится предоставлять начальству полный обзор заболеваемости и смертности. Между Башем и доктором Бишопом возникает конфликт: для одного важны жизни пациентов, а для другого – цифры в отчете. Команда спасает семью, пострадавшую в аварии на лодке.